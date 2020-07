Neustadt-Glewe

Sechs Polizisten tanzen zu Techno-Musik vor ihren Einsatzwagen – und werden zum Internet-Hit: Mit einem kuriosen Video sorgt die Polizei aus Ludwigslust derzeit für Aufsehen. Mehr als 20.000 Aufrufe hat der Clip seit Mittwoch bereits bei Twitter, viele User haben den Beitrag kommentiert.

Was hat es mit dem Video auf sich? Am 8. Juli hätte das Airbeat One-Festival auf dem Flugplatz in Neustadt-Glewe ( Landkreis Ludwigslust-Parchim) begonnen. Zehntausende Besucher feiern hier normalerweise zu elektronischer Musik. Das Festival wurde wegen Corona jedoch abgesagt – und damit auch der Polizei-Einsatz.

Um gemeinsam in Erinnerung zu schwelgen und die Zeit bis zum nächsten Jahr etwas zu verkürzen, haben die Beamten der Polizei Ludwigslust kurzerhand ein Video gedreht – und dieses am Mittwoch auf ihren sozialen Kanälen geteilt.

Das Video beginnt mit einer Drohnenaufnahme von dem leeren Flugplatz-Feld und zeigt, wie die Polizisten auf dem leeren Gelände ankommen. Auf Instagram schreiben die Beamten dazu: „Wir schauen wehmütig auf ein leeres Flugfeld. [...] Wo ihr sonst zur Musik der weltbesten DJs tanzt, kann in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie leider keine Party stattfinden.“ Im Video sind passend dazu Aufnahmen aus dem vergangenen Jahr zu sehen. Zum Schluss feiern die Polizisten auf dem leeren Veranstaltungsgelände. Dazwischen blinkt eine Leuchttafel der Autobahnmeisterei Fahrbinde mit dem Spruch: „See You 2021“ („Wir sehen uns 2021“).

In den sozialen Netzwerken kommt das Video bei vielen gut an. Ein Twitter-Nutzer zum Beispiel kommentiert: „Ihr seid einfach der Hammer Leute. Danke, dass ihr uns alle beschützt.“ Und auch bei Instagram gibt es Lob: „Sehr geiles Video“, schreibt ein Mann und verwendet den Hashtag, den auch die Polizisten mehrfach in dem Clip auf einem Schild präsentieren: #festivalgehtnurgemeinsam.

Doch nicht alle sind begeistert. Einige Nutzer kritisieren, dass es sich bei dem Video um Werbung handeln würde und dass mit Dreh und Schnitt „Steuergelder verbrannt“ worden wären. SPD-Nachwuchspolitikerin Lilly Blaudszun hat das Video bei Twitter geteilt und gefragt: „Haben unsere Beamt*innen nix anderes zu tun?“

Zu den Werbevorwürfen äußert sich Klaus Wiechmann von der der Pressestelle der Polizeiinspektion Ludwigslust wie folgt: „Das Video soll zeigen, dass wir als Polizei auf den Einsatz sehr wohl vorbereitet gewesen wären.“ Mit der Botschaft solle die positive Kommunikation des vergangenen Jahres aufrecht erhalten werden, um daran im kommenden Jahr anknüpfen zu können. Insofern könne durchaus von Werbung gesprochen werden: „Werbung für ein friedliches und respektvolles Miteinander bei Großveranstaltungen.“

Keine zusätzlichen Kosten für Dreh

Die Negativkommentare, insbesondere auf Twitter, habe die Polizisten aber „sensibel gemacht“. Wiechmann teilt mit, dass die Beamten künftig genauer prüfen wollen, ob Videos dieser Art tatsächlich geeignet sind, um polizeiliche Anliegen deutlich zu machen.

An dem Dreh seien insgesamt sechs Polizisten als Protagonisten vor der Kamera und zwei hinter der Kamera beteiligt gewesen. „Die Aufnahme und der Schnitt sind mit der dienstlichen Technik erfolgt, die zur Ausrüstung unserer Pressestelle gehört“, sagt Wiechmann weiter. Zusätzliche Kosten seien somit nicht entstanden.

Diese Stars sind 2021 dabei

Für das Airbeat One-Festival im nächsten Jahr haben bislang 125 Künstler zugesagt. Darunter sind international bekannte DJs wie David Guetta, Afrojack, Marshmello und Martin Solveig, wie die Veranstalter am Mittwoch mitteilten.

Das Airbeat One gilt als das größte Festival für elektronische Musik im Norden. Im vergangenen Jahr kamen rund 200.000 Besucher an vier Festivaltagen auf das Gelände des Sport-Flughafens am Stadtrand von Neustadt-Glewe.

Von Pauline Rabe