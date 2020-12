Drei Wochen lang stiegen die Corona-Infektionen in der Reha-Klinik in Ahlbeck auf Usedom in Mecklenburg-Vorpommern immer weiter. Offiziell zog der Landkreis erst am Donnerstag, bei 66 Fällen, die Reißleine mit einem Belegungsstopp. Die letzten Patienten reisen erst am Wochenende ab.