Geschichte - Abschuss eines Sherman-Panzers: Was geschah am 18. April 1945 am Leipziger Felsenkeller?

Der Abschuss eines amerikanischen Sherman-Panzers vor dem Leipziger Felsenkeller ist bekannt: Deutsche Panzerfaust-Schützen haben dort Amerikanern aufgelauert. Doch wurden die Deutschen bei dem Gefecht wirklich getötet? Neue Zeitzeugen-Aussagen lassen zweifeln.