Leipzig

Maria Radusch steht mit Pascal im Wind. Sie drückt ihren Sohn an sich, während beide aufs Wasser schauen, in die Weite der Ostsee. Hier in Warnemünde haben sie vor drei Jahren die Asche von Pascals jüngerer Schwester in die See gegeben. Dank des ASB-Wünschewagens Sachsen aus Leipzig sind die zwei nun wieder hier. Wohl ein letztes Mal, denn der 17-jährige Pascal hat wie Emma einen schwerwiegenden und lebensverkürzenden Gendefekt. Die Geschichte der Familie Radusch, sie ist eine voller Schwere und Tragik. Genauso aber eine, die von Dankbarkeit, intensivem Leben und endloser Liebe erzählt.

GPR56. Für Außenstehende klingt das nüchtern-pragmatisch, wie die Typenkennzeichnung eines technischen Geräts. Für die Raduschs ist es der Code für ein Schicksal, das seit Jahren ihr Leben prägt. GPR56 steht für das mutierte Gen, das eine normale Entwicklung des Gehirns blockiert und mit schwerer, nicht behandelbarer Epilepsie einhergeht. Obwohl weltweit nur rund 30 Fälle registriert sind, trifft es die junge Familie bei gleich zwei Kindern.

Eine starke Familie und ihre Helfer: Maria Radusch (2. v. l. oben) mit ihrem Mann Maretin und den Kindern Ida und Pascal. Sie werden unterstützt durch das Bärenherz-Team von Ulrike Herkner (r.). Am Tag vor der Abreise an die Ostsee ist auch Karsten Queitzsch vom ASB-Wünschewagen dabei, um die persönlichen Bedürfnisse für die Fahrt abzustimmen. Quelle: Leon Joshua Dreischulte

Als bei Pascal, geboren 2003, im Alter von zehn Monaten feinmotorische Auffälligkeiten festgestellt werden, folgen zahlreiche Untersuchungen. Eine Hirnfehlbildung wird diagnostiziert. Von einem Moment auf den anderen, auf brutale Art, ändert sich der Lebensentwurf von Maria Radusch und ihrem damaligen Partner. „Ich habe lange gebraucht, um das zu verarbeiten“, sagt die Mutter. „Das Kind, das ich kannte, gab es plötzlich nicht mehr. Pascal war mir fremd, und ich bekam die beiden Bilder nicht übereinander.“ Die junge Frau erträgt das Zusammentreffen mit anderen Eltern und ihren für sie lächerlich kleinen Alltagsproblemen nicht. Die meisten Kontakte lässt sie einschlafen.

Weil die Mediziner eine genetische Ursache zu 99 Prozent ausschließen, entscheidet sich das Paar für ein zweites Kind. Emma kommt 2005 zur Welt. Bei einem Klinikbesuch acht Wochen nach ihrer Geburt stellt sich heraus: Auch das Mädchen ist geistig behindert. „Von diesem Tag an war klar, dass ein genetischer Defekt dahinter steckt“, erzählt Maria Radusch. 2008 folgte die späte endgültige Diagnose für beide Kinder: GPR56. Eine extrem seltene Krankheit, über die kaum jemand etwas weiß.

Täglicher und nächtlicher Kampf

Im Jahr darauf verlässt sie ihr Mann. Ab jetzt kämpft Maria allein – für ihre Kinder, für pflegerische Hilfe, gegen behördliche Hürden. Vor allem gegen die vielen Anfälle von Emma und Pascal, jeden Tag und manchmal in der Nacht. Tagsüber, die beiden besuchen einen inklusiven Kindergarten, geht sie arbeiten. Rückblickend weiß sie selbst nicht, wie sie das alles bewältigt hat. „Ich bin mehrmals über normale Grenzen gegangen.“

Dann, 2011, taucht Martin Radusch auf und wird zum Halte- und Fixpunkt in all der Verlorenheit. Maria und er verlieben sich. Der Berufskraftfahrer lässt sich auf die schwierige Situation ein, bedingungslos, rückhaltlos lässt er sich auf die Familie ein. „Ich musste nicht lange überlegen“, sagt er, „ich wollte das Leben mit Maria so, wie es ist.“ Um öfter zu Hause sein zu können, reduziert er seinen Arbeitsradius.

Geborgenheit durch Bärenherz

2015 findet die in Plauen lebende Familie erstmals Erleichterung auf dem Sterntalerhof, einem Hospiz für schwer-, chronisch und sterbenskranke Kinder im österreichischen Burgenland. 2018 wird sie auf das Kinderhospiz Bärenherz in Markkleeberg aufmerksam. Bislang sind es ein paar kurze und drei längere Aufenthalte gewesen, die enorme Entlastung und Durchatmen ermöglicht haben. „Hier fühlen wir uns geborgen, und es tut uns unglaublich gut, all die Betreuungsaufgaben und die Verantwortung loslassen zu können“, sagt Maria.

Das Kinderhospiz Bärenherz Im Gegensatz zu Hospizen für Erwachsene werden bei Bärenherz schwerstkranke Kinder ab der Diagnose betreut und auch beherbergt; ebenso können Familienangehörige hier übernachten und unterstützt werden. Rund 80 Mitarbeitende kümmern sich um palliative Pflege, pädagogische Begleitung, Musik- und Kunsttherapie, Geschwisterbegleitung und vieles mehr – rund um die Uhr, an jedem Tag des Jahres. Auch nach dem Versterben des Kindes werden die Angehörigen betreut und begleitet. Kranken- und Pflegekassen decken die Kosten nur zu einem Teil und nur bis zum Tod des Kindes. Deshalb ist die 2008 im im Kees’schen Park in Markkleeberg eingeweihte Einrichtung auf Spenden angewiesen; auch werden Pflegekräfte gesucht. Weitere Infos stehen auf www.baerenherz-leipzig.de. Wer das Haus unterstützen will, kann spenden an: Kinderhospiz Bärenherz, IBAN: DE66860700240012120200.

Das kommt auch Ida zugute – dem gemeinsamen Kind von Maria und Martin, einem gesunden, vierjährigen Mädchen, das bei all der Aufmerksamkeit für ihre älteren Geschwister natürlich ebenfalls Zuwendung braucht. 2018 ist Ida gerade ein Jahr alt und das Elternpaar seit ein paar Wochen verheiratet, als Emma stirbt. Die Zwölfjährige hat nicht mehr genug Kraft gehabt, sich gegen die Krämpfe zu stemmen. Der Abschiedsschmerz wog Tonnen. Und die Raduschs wissen, dass sie auch Pascal in nicht allzu ferner Zukunft gehen lassen müssen.

Der ASB Wünschewagen an der Ostsee: Markus Mertig (l.), Maria Radusch, ihr Sohn Pascal und Olaf Kopp in Warnemünde. Quelle: ASB Wünschewagen

Dennoch ist Maria Radusch wichtig zu betonen: „Es wäre unangemessen, das Leben mit den beiden nur als Belastung zu sehen. Dahinter stecken so viele wunderschöne Stunden voller Lachen, Energie und Glück. Und auch die sind intensiver als bei Anderen.“ Das Schicksal hat der 37-Jährigen beigebracht, in anderen Maßstäben zu denken und zu fühlen. „Über viele Dinge, die andere Menschen runterziehen, kann ich mich nicht aufregen“, erklärt sie, „in meiner Situation muss man eh mit der Energie haushalten.“

Fragen wie „Warum ich?“ oder „Warum wir?“ stellt sie sich nicht mehr. „Ich habe das Ganze angenommen. Es musste offenbar so sein.“ Zur Akzeptanz gehören auch Gedankengänge, die man sich lange verbietet – wie die Frage, wann das alles vorbei und man frei ist. Maria Radusch hat gelernt, zu verzeihen. Sich und anderen. Sogar ihrem Ex-Mann, der sich höchstens noch sporadisch meldet.

Der Strand von Warnemünde – eine Erklärung erübrigt sich. Quelle: ASB Wünschewagen

Die Stärke dieser Frau, die Loyalität ihres Mannes, diese Selbstverständlichkeit im Umgang mit dem Gewicht der Aufgaben – das ist so unfassbar wie beeindruckend. Maria Radusch relativiert: „Es gibt auch andere Momente.“ Zu den ganz besonders innigen aber gehört das vergangene Wochenende: Im Wünschewagen haben die ehrenamtlichen ASB-Mitarbeiter Markus Mertig und Olaf Kopp die Mutter und ihren Sohn nach Warnemünde gefahren. Um sich mit Emma verbunden zu fühlen, Nähe und Weite gleichzeitig zu spüren – ein großes Geschenk.

Durch die besondere Ausstattung des Fahrzeugs konnte sich Pascal entspannt hinlegen und via Dashcam die Fahrt verfolgen. An der Ostsee hüpfte er ausgelassen am Strand und im Wasser herum, tags darauf folgte eine Bootstour. „Da war er nicht so rastlos wie sonst, sondern ganz ruhig“, beschreibt es Maria Radusch. „Es waren für uns sehr emotionale eineinhalb Tage. Auch die Tränen in den Augen eines der Wunscherfüller zum Abschied haben mich sehr bewegt.“

Und jetzt noch ein Eis: Pascal und Maria Radusch mit Olaf Kopp im Wünschewagen. Quelle: ASB Wünschewagen

Der Familie ist klar: Der Tag X kann jederzeit kommen. Wenn sich bei Pascal die epileptischen Wellen häufen, wenn der Körper sie nicht mehr kompensieren kann, wenn Palliativversorgung notwendig wird. „Wir sind darauf gefasst, erschüttern wird es uns natürlich trotzdem“, das weiß die Mutter. Aber sie weiß auch um die Adresse, an die sie sich wenden kann: Bärenherz hilft beim Organisieren organisatorischer Gänge, und Bärenherz ist da, wenn es um Trauerbewältigung geht. „Unsere Hilfe hört nicht mit dem Versterben des Kranken auf“, betont Ulrike Herkner, Geschäftsführerin des Bärenherz-Fördervereins, „wir kümmern uns auch in der Zeit danach um die Betroffenen.“

Der ASB-Wünschewagen Menschen in ihrer letzten Lebensphase Glück und Freude schenken – so lautet die Mission der ASB-Wünschewagen. Seit Dezember 2016 steht in Leipzig auch ein Fahrzeug für Sachsen zur Verfügung. Eine Sonderanfertigung, ausgestattet mit Liege, Tragestuhl, Rollstuhl, medizinischen Geräten und einem Fernseher – ausgerichtete an die jeweiligen Bedingungen und Bedürfnisse des Mitfahrenden. Auf Wunsch zeigt eine Frontkamera dem Fahrgast via Bildschirm den Blick auf die Fahrbahn an. Mehr als 150 Schwerstkranke hat der Wünschewagen Sachsen seit 2016 bislang auf Wunschwegen begleitet. Das Projekt wird das ausschließlich von Spenden finanzierte Projekt von Leipzig aus koordiniert; qualifizierte Mithelfer werden stets gesucht. Mehr Infos stehen auf www.wuenschewagen.de/sachsen, wer spenden möchte, überweist an: ASB in Sachsen, Kennwort „Wünschewagen (LVZ)“, IBAN: DE 53860205000003547504.

Fest steht: Wenn Pascal gegangen ist, wird die Familie auch ihn in der Ostsee bestatten. Bei Emma. An dem bedeutsamen Ort, der für Raduschs alles bündelt, was das Leben ausmacht: Glück, Trauer, Sehnsucht und Liebe.

Von Mark Daniel