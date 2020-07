Michendorf

Den Beifall bekam Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer ( CSU) bei diesem Satz: „Die Staumeldungen von der südlichen A 10 gehören der Vergangenheit an.“ Der 8,2 Kilometer lange A-10-Abschnitt zwischen den Dreiecken Nuthetal und Potsdam ist fertiggestellt. Er kostete 150,7 Millionen Euro und während der gut vierjährigen Bauzeit auch viele Nerven. Auf dem meist befahrenen Autobahnabschnitt in den neuen Bundesländern, den täglich 100 000 Fahrzeuge passieren, stehen jetzt acht statt bisher sechs Spuren zur Verfügung.

Banddurchschnitt an der Fußgängerbrücke

Scheuer hat am Mittwoch mit seinem Brandenburger Ministerkollegen Guido Beermann ( CDU) diesen Teil des südlichen Berliner Rings offiziell freigegeben. Das Verkehrsprojekt Deutsche Einheit Nummer 11 gilt damit 30 Jahre nach der Wiedervereinigung als beendet. Der Verkehr rollt bereits seit dem 4. Juni auf acht Spuren, den Banddurchschnitt gab es deshalb nur auf der Fußgänger- und Radwegbrücke, die über die Autobahn hinweg Michendorf und Neuseddin verbindet. Es ist eine von fünf Brücken, die an dem A-10-Abschnitt­ neu gebaut wurden.

Der Verkehr rollt auf der A 10 zwischen den Dreiecken Nuthetal und Potsdam bereits seit 4. Juni über acht Spuren. Gebaut wird noch an einer Verkehrsbeeinflussungsanlage, die bis Ende des Jahres fertig sein soll. Bis dahin gilt Tempo 120. Danach wird wohl nur noch in den Bereichen der Rastanlagen weiter die Begrenzung auf 120 Stundenkilometern gelten. Quelle: Jens Steglich

Von den 150 Millionen Euro flossen zudem 8,8 Millionen in den Ausbau der Rastanlage Michendorf Süd, die jetzt 180 Pkw-Stellplätze zu bieten hat. „Die Zahl der Lkw-Stellplätze wurde von 16 auf 160 verzehnfacht“, sagte Scheuer. Er habe sich vor ein paar Jahren nicht vorstellen können, „dass wir uns an einer achtspurigen Autobahn normal unterhalten können“. Laut Brandenburgs Verkehrsminister Beermann wurden in den Lärmschutz zehn Millionen Euro investiert – in Schutzwände und lärmmindernden Belag. Auf vier von gut acht Kilometern wurde im Bereich Michendorf sogenannter Flüsterasphalt eingebaut, der den Lärm schon an der Quelle reduziert.

„Die Lärmbelastung ist wesentlich geringer“

„Es ist besser geworden“, sagt Edith Volkmer, die in der Michendorfer Feldstraße direkt an der Autobahn wohnt. „Wenn keine Lastwagen durch die Feldstraße fahren, ist es jetzt gut verträglich.“ Die Lärmbelastung von der Autobahn sei wesentlich geringer als vor dem Ausbau, „das ist deutlich zu merken“, so ihr Befund. Der Flüsterasphalt, den die Bürgerinitiative „ Lärmschutz Jetzt“ erkämpfte, hat größere Hohlräume und reduziert den Geräuschpegel um etwa fünf Dezibel, das ist mehr als eine Halbierung des Lärms. Allerdings setzen sich die Poren mit der Zeit zu, der Flüsterasphalt verliert nach etwa zehn Jahren seine Wirkung. Holger Behrmann, der für die Projektentwicklungsgesellschaft Deges den Ausbau managte, verteidigt den Einbau des Flüsterasphalts, „den sich die Bürger erstritten haben“. Von dem Belag hätten auch Anwohner etwas, die nicht von Lärmschutzwänden geschützt sind.

In acht Jahren wird die Wirkung des Flüsterasphalts überprüft

Laut Behrmann ist im Planfeststellungsbeschluss festgelegt, dass nach acht Jahren geprüft wird, ob die Wirkung noch da ist. Er geht davon aus, dass der Asphalt, mit dessen Einbau 2018 begonnen wurde, dann noch genug Lärm mindert. „Wenn die lärmmindernde Wirkung unter fünf Dezibel fällt, wird der alte Belag abgefräst und durch neuen Flüsterasphalt ersetzt“, sagte er.

Für die Bürgerinitiative ist das Projekt noch nicht vollendet. „Die Autobahn ist zwar fertig, aber es gibt noch einiges zu tun. Die Deges ist noch lange nicht fertig“, sagte Initiativensprecher André Halpap. Er spielt auf Ausgleichsmaßnahmen an, die für den Autobahnausbau noch zu leisten sind – etwa die Renaturierung des Herthasees und des Dorfteichs. „Diese Vorhaben sind auch nicht so leicht umzusetzen, denen hätte ein zeitlicher Vorlauf gut getan“, so Halpap: „Wir werden nicht eher Ruhe geben, bis der Planfeststellungsbeschluss vollständig umgesetzt ist“. Nach Angaben des Landesministeriums wurden als Ausgleich bisher 18 Hektar Laubwald aufgeforstet, 143 Obstbäume und ein Hektar Hecken gepflanzt.

Südliche A 10 war während der Bauzeit Unfallschwerpunkt Die A 10 zwischen den Dreiecken Nuthetal und Potsdam wurde in der Bauzeit zum Unfallschwerpunkt. Während 2015 vor dem Ausbau 331 Unfälle registriert wurden, waren es 2016 bereits 707 Unfälle und 2017 sogar 1256 Crashs. 2018 sank die Unfallzahl leicht auf 1186, 2019 auf 832. In diesem Jahr sind es laut Sven Koppe, Leiter der Autobahnpolizei, bis 6. Juli 145 Unfälle. Die Zahl der Verletzten blieb in den ersten Baujahren auf dem Niveau von 2015 und stieg 2019 auf 60 – von 28 im Jahr davor. 2019 gab einen Toten. Die Deges änderte wegen der Unfälle die Planung, stellte einen Abschnitt bereits 2018 fertig. Minister Beermann dankte jetzt auch Polizisten und Einsatzkräften.

Von Jens Steglich