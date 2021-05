Potsdam

Nur wenigen Kino-Zuschauern in der DDR dürfte bekannt gewesen sein, was diese vier Buchstaben „Defa“ im Signet der Babelsberger Filmfirma bedeuteten. Die Defa war für DDR-Bürger einfach der DDR-Filmproduzent, neben dem Fernsehen, für das übrigens in Babelsberg auch Auftragsarbeiten entstanden. „Defa“ bedeutet „Deutsche Film Aktiengesellschaft“. Aus den Anfangsjahren stammt die Interpretation „Diene Ehrlich Friedlichem Aufbau“, aber auch dieser Slogan wurde bald vergessen. Er stand für den Aufbruch nach dem Krieg, für den hoffnungsvollen Neubeginn. Die Defa nutzte das 1912 gegründete Studiogelände in Babelsberg, das älteste der Welt, bisher am längsten. Allein 700 Spielfilme entstanden bis zur Abwicklung 1992, dazu kommen Tausende Kurz-, Dokumentar- und Animationsfilme. Am 17. Mai wäre die Defa 75 Jahre alt geworden.

Bereits einige Tage vor der offiziellen Gründung der Defa am 17. Mai 1946 begann Wolfgang Staudte auf den Straßen des zerstörten Berlin die erste deutsche Nachkriegsproduktion – „Die Mörder sind unter uns“, eine schonungslose Abrechnung mit der deutschen Schuld. Der Film wurde ein internationaler Erfolg und zeigte weltweit, dass in Deutschland ein neuer Geist herrschte. Regisseur Staudte soll mit seinem Drehbuch zu „Die Mörder sind unter uns“, an dem er schon in der Nazizeit gearbeitet hatte, bei den Westalliierten angefragt haben, doch die sahen zunächst keine deutsche Filmproduktion vor. Bei den sowjetischen Kulturoffizieren im östlichen Sektor fand er Gehör und Unterstützung.

Soehnker, Hans - Schauspieler, Deutschland - bei einem Vortrag bei der Gruendungsveranstaltung der DEFA in Babelsberg - 17.05.1946

Antifaschistisches Kino

Staudtes Film wurde bei der Defa zum Beginn einer kontinuierlichen Auseinandersetzung mit dem Faschismus, die bleibende, auch im Ausland anerkannte Werke hervorbrachte. Bei solchen Stoffen herrschte so etwas wie ein Konsens zwischen den Verantwortlichen, dem Publikum und den Künstlern, eine klare Haltung zum Wesen des Nazi-Regimes und seiner Verbrechen.

Während es bei Gegenwartsthemen immer wieder zu heftigen Eingriffen und Verboten kam, schufen antifaschistische Geschichten auch eine gewisse Sicherheit, erlaubten in der Regel ein konfliktfreieres Arbeiten. Die antifaschistischen Filme gehören bis heute zum besten Defa-Erbe, sie werfen Fragen nach persönlicher Schuld und Verantwortung auf, nach Anpassung und Widerstand, aber auch nach Verstrickung und Verführung. Diese Defa-Filme aus den unterschiedlichen Epochen, von Kurt Maetzig („Ehe im Schatten“ 1947“), von Frank Beyer („Nackt unter Wölfen“, 1963, „Der Aufenthalt“ 1982) oder von Konrad Wolf („Ich war neunzehn“, 1968) prägten das Geschichtsbild und die politischen Vorstellungen von Generationen in der DDR.

Die wichtigsten Stationen in der Geschichte der Defa 17. Mai 1946 – Gründung der Deutschen Film AG (Defa) in Potsdam Babelsberg. 15. Oktober 1946 – Der erste Defa-Film wird aufgeführt: „Die Mörder sind unter uns“ mit Hildegard Knef in der Hauptrolle. Regie: Wolfgang Staudte. 23. Oktober 1947 – Die Landesregierung Brandenburgs wird vom SMAD verpflichtet, das Ufa-Filmgelände in Potsdam-Babelsberg zur „Befriedigung der Reparationsansprüche der UdSSR aus deutschem Besitz“ zu übergeben. 17. September 1948 – Der Zirkusfilm „1-2-3 Corona“ von Regisseur Hans Müller kommt in die Kinos. 7. Oktober 1949 – Gründung der DDR. Die Defa hat dafür den Dokumentarfilm „Die Gründung der Deutschen Demokratischen Republik“ produziert. 12. Mai 1950 – Der Spielfilm „Der Rat der Götter“ von Kurt Maetzig nach dem Drehbuch von Friedrich Wolf kommt in die Kinos. Juli 1950 – Die UdSSR übergibt die Filmbetriebe und Ateliers in Berlin und Potsdam-Babelsberg als volkseigenen Betrieb an die DDR. 15. – 17. März 1951 – Das ZK der SED beschließt den „Kampf gegen den Formalismus in Kunst und Literatur für eine fortschrittliche deutsche Kultur“. 7. Juli 1951 – „Das Beil von Wandsbek“ von Regisseur Falk Harnack wird als erster Defa-Film mit Aufführungsverbot belegt. Er war am 11. Mai in die Kinos gekommen. 13. August 1962 – Ein Jahr nach dem Bau der Berliner Mauer erscheint zum Jahrestag der Dokumentationsfilm „Schaut auf diese Stadt“ von Karl Gass über die Geschichte Westberlins. 4. September 1964 – Der Spielfilm „Der geteilte Himmel“ von Konrad Wolf nach dem Drehbuch von Christa und Gerhard Wolf kommt in die Kinos. 15. – 18. Dezember 1965 – 11. Plenum des ZK der SED. In der Folge werden acht Filme verboten oder nicht aufgeführt, darunter „Das Kaninchen bin ich“ von Kurt Maetzig, „Denk bloß nicht, ich heule“ von Frank Vogel und „Jahrgang 45“ von Jürgen Böttcher. 1. Juli 1966 – Der Film „Spur der Steine“ von Frank Beyer mit Manfred Krug in der Hauptrolle kommt in die Kinos, ihm wird aber kurz darauf die Zulassung entzogen. 14. März 1973 – Der spätere Kultfilm „Die Legende von Paul und Paula“ von Heiner Carow mit Angelica Domröse und Winfried Glatzeder kommt in die Kinos. 8. März 1974 – Der Kinderfilm „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“, eine Koproduktion mit dem Prager Barrandov-Studio, läuft an. 18. Januar 1980 – Premiere des Spielfilms „Solo Sunny“ von Konrad Wolf und Wolfgang Kohlhaase. August 1986 – Das dokumentarische Langzeitprojekt „Die Kinder von Golzow“ von Winfried und Barbara Junge feiert sein 25-jähriges Bestehen. Seit 1961 sind neun Filme über eine Generation von DDR-Bürgern entstanden. Oktober 1989 – Gründung der Kommission zur „Untersuchung der Vorgänge um verbotene und zurückgezogenen Defa-Filme“ unter der Leitung von Rolf Richter. 10. November 1989 – Ein Tag nach dem Fall der Mauer läuft „Coming Out“ von Heiner Carow in den Kinos an. 1. Juli 1990 – Die VEB Defa – Studio für Spielfilme wird in die Defa – Studio Babelsberg GmbH umgewandelt.

Produktion von 1965 verboten

Die volkseigene Defa war ein hundertprozentiger sozialistischer Großbetrieb. Sie funktionierte nach dem klassischen Studioprinzip, das sich strukturell am Vorgänger Ufa orientierte, mit großen Abteilungen für die einzelnen Gewerke, darunter viele hervorragende Handwerker, mit festangestellten Autoren und Dramaturgen für die Stoffentwicklung und einem festen Stamm von Regisseuren. Den Mitarbeitern versprach dieses System Sicherheit und Stabilität, für die Kunst bedeutete sie aber auch eine umfassende Kontrolle.

So wurde 1965 eine ganze Babelsberger Jahresproduktion mit sehr ehrlichen, kritischen Gegenwartsfilmen verboten, darunter der heute berühmte Film „Spur der Steine“ mit Manfred Krug. Von diesem Schlag, von diesem bis zum Ende der DDR bestehenden Verbot hat sich die Defa nie ganz erholt, auch wenn man später solche spektakuläre Verbote vermeiden wollte und die Kontrolle schon im Vorfeld ansetzte. Aber man würde der Defa nicht gerecht, wenn man sie nur auf diese Verbotspraxis reduzierte.

In ihren besten Filmen versuchten die Filmemacherinnen und Filmemacher in die Gesellschaft, mit der sie sich meist in grundsätzlicher Übereinstimmung befanden, hineinzuwirken, einem hohen künstlerischen Anspruch gerecht zu werden. Sie konnten sich dabei auf die Mitarbeit gut ausgebildeter Schauspielerinnen und Schauspieler verlassen, meist aus den nahe gelegenen Potsdamer und Berliner Theatern, auf großartige Darsteller wie Fred Düren, Kurt Böwe, Jutta Hoffmann, Dieter Mann, Jutta Wachowiak und viele andere. Die Defa war eine Heimat exzellenter Schauspielkunst. Besonders eindringliche Filme, die ein ehrliches, ungeschöntes Bild vom Alltag im Land zeigten, entstanden ausgerechnet in den 80er Jahren, den letzten Jahren der Defa und der DDR: Konrad Wolfs „Solo Sunny“ (1980), Herrmann Zschoches „Bürgschaft für ein Jahr“ (1981), Evelyn Schmidts „Das Fahrrad“ (1982) und Heiner Carows „Coming out“ (1989).

Mehrere Kinderfilme im Jahr

Neben heute in ganz Deutschland gut bekannten Filmen wie „Die Geschichte vom Kleinen Muck“ (1953) und „Die Legende von Paul und Paula“ (1973) sollten aber auch andere Bereiche ihres Erbes nicht vergessen werden. Roland Gräf und Lothar Warneke erkundeten beharrlich und sensibel das tägliche Leben. Egon Günther, Ulrich Weiß, Rainer Simon und Siegfried Kühn brachen die meist recht konventionellen Erzählformen der Defa auf und wagten faszinierende Experimente. Im Kinder- und Jugendfilm erzählten Regisseure wie Helmut Dziuba („Sabine Kleist, 7 Jahre...“, 1982) und Rolf Losansky („Moritz in der Litfaßsäule“, 1983) behutsam von den Sorgen und Nöte der Kinder. Die Defa ermöglichte eine langfristige Vorbereitung und plante mehre Kinderfilme pro Jahr fest ein. Das ermöglichte eine Kontinuität und hohe Qualität des Arbeitens für die jüngsten Zuschauer, die es so nicht mehr gibt. Gerade hier ist es besonders schade, dass eine gute Tradition abrupt beendet wurde.

Plakat „Coming Out"

Zum gültigen Erbe der Defa gehören ihre Dokumentarfilme, deren Methoden des genauen, vorurteilsfreien Beobachtens bis heute nachwirken – Winfried und Barbara Junges Filme über die Kinder von Golzow, die größte Langzeitbeobachtung der Filmgeschichte, zwanzig Filme über die Lebenswege von Menschen in der DDR von 1961 bis 2007. Wer wissen will, wie man in diesem Land lebte, kommt an Golzow nicht vorbei. Oder die großartigen Wittstock-Filme von Volker Koepp, ebenfalls eine Langzeitbeobachtung, entstanden in einem Obertrikotagen-Werk in der Prignitz. Koepp begleitete drei selbstbewusste Arbeiterfrauen mit Respekt und Sensibilität und schuf dabei unverstellte Einsichten über die DDR.

Aufbruch und Stagnation

Die Defa bildet ein abgeschlossenes Kapitel, das auch Dank der Defa-Stiftung gut aufgearbeitet und zugänglich ist. Der Komplex Defa lässt sich nicht auf einen einfachen Nenner bringen. Es gab Phasen des Aufbruchs und der Stagnation, der Kreativität und der Verhinderung, aufrichtige Filme und vordergründige Propaganda, Mut und Routine. Gelungenes und Missratenes hält sich insgesamt vermutlich genauso die Waage wie in den Produktionen der Bundesrepublik. Die Defa wird heute endlich nicht mehr als Sonderfall, sondern als ein Beitrag zur deutschen Filmgeschichte begriffen, der mit seinen Bildern, seinen Visionen, seinen Irrtümern und Hoffnungen Auskunft über das Leben in einem verschwundenen Land gibt.

