Einer der letzten Prozesse gegen einen NS-Täter beginnt am 7. Oktober 2021 in der Stadt Brandenburg an der Havel. Das gab das Landgericht Neuruppin jetzt bekannt. Vor Gericht steht der ehemalige Wachmann des Konzentrationslagers Sachsenhausen, Josef S.. Die Staatsanwaltschaft Neuruppin hat den hochbetagten Mann – er ist 101 Jahre alt – im Februar 2021 wegen Beihilfe zum Mord in 3518 Fällen angeklagt.

Geführt wird der Prozess vom Landgericht Neuruppin. Da der Angeklagte in Brandenburg an der Havel lebt und nur an zwei Tagen in der Woche für jeweils zwei bis drei Stunden für verhandlungsfähig erklärt wurde, findet der Prozess in Brandenburg statt, wo auch das Oberlandesgericht (OLG) seinen Sitz hat. Brandenburgs Oberbürgermeister Steffen Scheller (CDU) sagte der MAZ: „Es ist für uns wichtig, wie wir uns als Stadt vor und während des Prozesses positionieren. Ich denke, da schaut die ganze Welt auch auf Brandenburg an der Havel.“

Angeklagter soll im KZ Sachsenhausen Beihilfe zum Mord geleistet haben

Wie das Landgericht Neuruppin im Februar bestätigte, soll der Mann, der früher in Norddeutschland und heute bei seiner Tochter in Brandenburg an der Havel lebt, von 1942 bis 1945 im Konzentrationslager Sachsenhausen nahe Berlin als Angehöriger des Wachbataillons „wissentlich und willentlich Hilfe zur grausamen Ermordung von Lagerinsassen geleistet“ haben.

Die juristische Verfolgung von NS-Verbrechen ist in der Bundesrepublik nur noch wegen Mordes oder Mord-Beihilfe möglich, andere Vorwürfe sind verjährt. Der Wachdienst im KZ allein reicht dabei nicht aus für die Strafverfolgung. Nur bei Todes- und Vernichtungslagern, deren Zweck die systematische Tötung Gefangener war, gilt schon die Zugehörigkeit zur Wachmannschaft als Mordbeihilfe.

In Brandenburg/Havel wurden psychisch Kranke ermordet

Zwischen 1936 und 1945 waren im KZ Sachsenhausen mehr als 200.000 Menschen eingesperrt. Zehntausende starben durch Hunger, Krankheiten und Zwangsarbeit oder wurden systematisch ermordet. 1942 wurde dafür dort eine Vernichtungsanlage mit Genickschussanlage, Gaskammer und Krematorium errichtet.

In Brandenburg/Havel, wo nun der Prozess gegen Josef S. stattfindet, wurde im Rahmen der Aktion „T4“ seit 1939 die systematische Ermordung von Menschen erforscht. Dafür wurde eine Tötungsanstalt errichtet, in der Häftlinge und psychisch Kranke ermordet wurden.

Stahlpalast bietet den passenden Raum für den Prozess

Das Neuruppiner Landgericht, das OLG und das Brandenburger Rathaus haben in den zurückliegenden Wochen geprüft, an welchem Ort der Prozess stattfinden könnte, bei dem mit einer weltweiten medialen Prozessbegleitung zu rechnen ist. Letztlich entschied man sich für die Mehrzweckhalle am Stahlstadion neben dem Axxon-Hotel, die bis Ende September noch als Impfzentrum der Stadt genutzt und dann eilig umgebaut wird. Steffen Scheller: „Die Stahlhalle ist sicher der richtige Ort für einen Prozess dieser Größenordnung“, sagte Oberbürgermeister Scheller.

Für die Nutzung als Impfzentrum war die in die Jahre gekommene Halle aber schon Anfang des Jahres auf Vordermann gebracht worden. Sie bietet genug Nebenräume für die internationale Presse, Dolmetscher, 14 Nebenkläger, das Gericht und die Verteidiger, die Zeugen sowie ausreichend Platz für Besucher.

Befreiung der Konzentrationslager liegt gut 76 Jahre zurück

Als Nebenkläger treten unter anderem Überlebende aus Sachsenhausen sowie Nachfahren von NS-Opfern auf. Diplomatische Prozessbeobachter aus den USA, Israel und den Niederlanden haben sich ebenso bereits angesagt wie ausländische Fernsehstationen. Das Hotel neben der Halle und der große Vorplatz lassen den Ort für den Prozess ideal erscheinen.

Die Befreiung der Konzentrationslager und der Sieg über das NS-Regime liegen nun gut 76 Jahre zurück. Nur eine Hand voll Ermittlungsverfahren werden derzeit von deutschen Staatsanwaltschaften noch verfolgt, weil die meisten Täter tot sind.

Der letzte Prozess gegen NS-Täter?

Es sei also wahrscheinlich, dass dieser große Prozess einer der letzten dieser Art, wenn nicht gar der letzte Prozess gegen mutmaßliche NS-Täter sei, sagt OLG-Präsident Christoph Clavée mit Verweis auf das große Interesse, das den Landgerichts-Prozess begleiten wird.

Ist es sinnvoll, einen derart aufwendigen Prozess 76 Jahre nach den vorgeworfenen Taten zu führen? „Diese Frage stellt sich mir nicht. Auch von den Opfern leben noch einige“, sagt OLG-Präsident Christoph Clavée.

Von Benno Rougk