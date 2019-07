Aachen

Das Bundesland hat damit drei offizielle Wolfsgebiete. Die neue Zone „ Eifel – Hohes Venn“ ist rund 505 Quadratkilometer groß und reicht in den Kreis Euskirchen hinein. Mehrfache Sichtungen, Risse von Schafen und genetische Nachweise legten nahe, dass ein Wolf im Bereich der Gemeinde Monschau in der Städteregion Aachen ortstreu geworden sei, teilte das Ministerium mit.

„Wir werden in dem Gebiet ab sofort Weidetierhaltern die Anschaffung von Elektrozäunen finanzieren“, sagte Umweltministerin Ursula Heinen-Esser ( CDU) den „ Aachener Nachrichten“ (Mittwoch). Zudem gibt es eine Pufferzone um das neue Wolfsgebiet, in der ebenfalls Schutzmaßnamen gefördert werden können. Dem Ministerium zufolge gab es in der Städteregion Aachen bislang vier Nachweise. Genetische Spuren zeigten, dass es sich um ein männliches Tier handelt. „Wir rechnen damit, dass der Wolf vorerst einmal bleibt“, sagte Heinen-Esser.

Bundesweit 73 Wolfsrudel registriert

Seit vergangenem Jahr gelten zwei Wölfinnen als heimisch in Nordrhein-Westfalen. Ein Wolfsgebiet wurde in der Senne, ein weiteres am Niederrhein ausgewiesen. Die Dokumentations- und Beratungsstelle des Bundes zum Thema Wolf (DBBW) verzeichnete zuletzt 73 Rudel bundesweit. Schwerpunkte sind Sachsen, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und Brandenburg.

Lesen Sie auch:

Wolfsbegegnung: So reagiert man richtig

Von RND/dpa