“Wildlife Photographer of the Year”: So atemberaubend ist unsere Natur

Wissen Natur - “Wildlife Photographer of the Year”: So atemberaubend ist unsere Natur Im Oktober kürt das Natural History Museum in London die “Wildlife Photographer of the Year”. Anlässlich des renommierten Wettbewerbs haben Hobby- und Profifotografen aus 100 Ländern fast 50.000 Naturaufnahmen eingereicht. 15 spektakuläre Fotos aus der Short-List sehen Sie hier vorab.

Im Oktober kürt das Londoner Natural History Museum den "Wildlife Photographer of the Year". Quelle: Eduarudo Del Álamo/Peter Haygarth/Wildlife Photographer of the Year