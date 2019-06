Hannover

Das Wetter wird immer schöner und wir verbringen wieder mehr Zeit im Garten. Schon lässt sich auch ein alter Freund blicken: die Wespe. Beim Grillen oder Sonnenbaden können die kleine Gäste schnell stören. Gerade Kinder schätzen das fliegende Tierchen oft schlecht ein und machen es mit schnellen Bewegungen aggressiv.

Wespennest: Nur von Experten umsetzen lassen

Falls Sie ein Wespennest in Ihrem Garten entdecken, ist es wichtig, dass – besonders von Kindern – ein Mindestabstand von vier Metern eingehalten wird. Wenn dieser Abstand nicht einzuhalten ist, sollte das Nest von Experten umgesetzt werden, rät der Niedersächsische Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN). Auf der Website des NLWKN lassen sich die Kontaktdaten der Naturschutzbehörden aufrufen, die in diesem Fall tätig werden.

Wespe: Steht unter Naturschutz

Auf keinen Fall sollte selbst versucht werden, das Nest zu entfernen, da dies nicht nur sehr gefährlich sein kann, sondern – ohne Genehmigung – durch das Naturschutzgesetz verboten ist. Wer ein Wespennest zerstört oder Wespen verletzt oder tötet, kann also mit empfindlichen Strafen rechnen.

Die folgenden Hausmittel versprechen, den Garten zur wespenfreien Zone zu machen. Also einfach einmal ausprobieren.

Lesen Sie auch: Welche Pflanzen sind gut für Bienen

Gemeinsam speisen: Ein zweiter Tisch für die Wespen

Generell sollte beim Essen im Freien darauf geachtet werden, Nahrung – so gut es eben geht – abzudecken, informiert das Bundeszentrum für Ernährung (BZfE). Doch gerade beim Grillen ist dies natürlich nicht einfach umzusetzen. Um trotzdem in Ruhe das Essen genießen zu können, sollte man es mit einer sogenannten Ablenkfütterung versuchen. Dabei wird in fünf bis zehn Metern Abstand zum Esstisch eine Ablenkung für die Wespen aufgestellt, klärt der Naturschutzbund Deutschland e.V. (NABU) auf. Besonders gut eignen sich hierfür überreife Trauben: die Wespen werden in Schach gehalten und es kann in Ruhe gegessen werden.

Wespenfrei: Kein Parfüm oder Haarspray

Manche Wespen lassen sich auch von Duftstoffen vertreiben: eine frisch aufgeschnittene Zitrone mit Gewürznelken bestückt kann schon helfen. Wespen empfinden die Kombination dieser beiden Gerüche als abstoßend und werden davon verschreckt. Oft reicht es aber schon, wenn wir Wespen mit unseren eigenen Duftstoffen nicht anziehen. Wespen werden von parfümierten Deos, Haarspray oder Parfüm angelockt und können davon sogar aggressiv werden. Bei einem Verzicht auf diese Produkte hat man also eine bessere Chance auf wespenfreies Vergnügen im Garten, erklärt der NLWKN.

Kaffee schon vor dem Essen

Ein weiterer Trick ist es, Kaffeepulver anzuzünden. Der Rauch soll angeblich die Wespen vertreiben. Dazu Kaffeepulver auf eine feuerfeste Unterlage türmen und mit einem Streichholz entzünden.

Wichtig zu wissen ist, dass die Wespe ein neugieriges Tier ist. Nur, weil sie sich nähert, bedeutet das nicht gleich, dass sie auch zusticht. Also am besten versuchen ruhig zu bleiben und vielleicht verschwindet die Wespe dann von alleine.

Auch lesen:

Nervig, aber nützlich: Wissenswertes über die Wespe

Von RND/Heidi Becker