Weltraumschrott: Die Gefahr fliegt um die Erde

Raketenreste und Satellitentrümmer schweben als gefährlicher Abfall im All. Schon lange wird über eine „kosmische Müllabfuhr“ gesprochen. Der Ukraine-Krieg ist ein Rückschlag für mögliche gemeinsame Pläne.

Die von der ESA zur Verfügung gestellte Illustration aus dem Film "Time to Act" zeigt den Moment, in dem ein Satellit mit Weltraumschrott kollidiert. Die Europäische Weltraumorganisation Esa warnt vor der zunehmenden Gefahr durch Weltraumschrott im All. Quelle: ESA/ONiRiXEL/dpa