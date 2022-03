Unsichtbare Heldinnen – fünf Frauen, die trotz ihrer bahnbrechenden Entdeckungen nie berühmt wurden

James Watson und Francis Crick sind für die Entdeckung der Doppelhelixstruktur der DNA in die Geschichte eingegangen. Auch heute noch lernen Kinder ihre Namen im Biologieunterricht. Was dabei aber meist nicht erwähnt wird: Ganz maßgeblich an dieser Entdeckung war eine Frau beteiligt. Die Biochemikerin Rosalind Franklin machte die erste sehr genaue Aufnahme der Doppelhelix. Und Watson und Crick? Stahlen diese Bilder. Während die beiden Männer den Nobelpreis erhielten, starb Rosalind Franklin vermutlich an den Folgen ihrer Forschung.

Ob DNA-Doppelhelix, die Kernspaltung oder die Mobilfunktechnik: Die Frauen hinter vielen großen Entdeckungen wurden meist nur im Kleingedruckten erwähnt – wenn überhaupt. Wie Rosalind Franklin tauchen sie teils bis heute nicht in den Lehrbüchern auf. Wie konnte es dazu kommen und wer sind diese Frauen?

Versperrte Bildungswege und begrenzte Karrieremöglichkeiten

Dass Frauen in der Wissenschaft lange unsichtbar waren, „hängt letztendlich alles mit dem Patriarchat zusammen“, sagt die Historikerin und Journalistin Leonie Schöler. Frauen durften jahrzehntelang nicht in die Schule oder zur Uni gehen. Der Weg zur Bildung oder zur Karriere wurde ihnen lange Zeit versperrt. Ende des 19. Jahrhunderts durften Frauen erstmals einen Hörsaal besuchen. Damals aber nur als Gasthörerin. Nachdem Länder wie England oder Russland in den 1870er-Jahren Frauen als Studentinnen zuließen, durften Frauen ab dem Jahr 1900 auch in Deutschland an den ersten Universitäten studieren. „Das mussten sie sich hart erkämpfen“, sagt Schöler. Doch auch wenn Frauen damit der Weg zur akademischen Laufbahn offenstand: Die Zahl der Frauen an Universitäten blieb trotzdem gering.

Aber auch diejenigen, die den Weg in die wissenschaftliche Forschung einschlugen, arbeiteten oft in Nebenzimmern. „Sie machten als Doktorandinnen Entdeckungen in Instituten oder Forschungsbüros eines renommierten Forschers, und sehr häufig haben diese Männer diese Forschung dann zu der ihrigen gezählt“, sagt sie. Macht ein Doktorand oder eine Doktorandin eine Entdeckung, werden auch heute noch oft die Betreuenden mitgenannt. „Das Problem ist nur, wenn dann die Frau einfach aus der Gleichung gestrichen wird. Frauen wurden im wahrsten Sinne des Wortes unsichtbar gemacht.“

Wir stellen fünf von ihnen vor:

Kernspaltung: Lise Meitner

Lise Meitner wurde am 7. November 1878 in Wien geboren und war eine „geniale Wissenschaftlerin“, wie sie das Deutsche Patent- und Markenamt nannte. Quelle: Wikipedia

Die österreichische Physikerin Lise Meitner forschte zusammen mit dem Chemiker Otto Hahn ab 1907 in Berlin an radioaktiven Stoffen. Als die Nationalsozialisten an die Macht kamen, musste Meitner nach Schweden fliehen. „Das ist noch mal ein ganz spezieller Fall, weil die Nazis natürlich nicht nur Frauen aktiv unsichtbar gemacht haben“, sagt Leonie Schöler. Denn Lise Meitner war Jüdin.

Otto Hahn forschte während dieser Zeit weiter und entdeckte 1938 die Kernspaltung. „Aber nur aufgrund der schriftlichen Anweisungen Meitners, die selbst nicht dabei sein konnte“, sagt die Historikerin. Zusammen mit ihrem Neffen Otto Frisch lieferte sie die wissenschaftliche Erklärung, die Hahn selbst nicht hätte schreiben können. „Und trotzdem wird nur Otto Hahn 1944 mit dem Nobelpreis für die Entdeckung ausgezeichnet“, sagt Schöler. „Dabei hätte er die Experimente ohne die Anweisungen Meitners niemals durchführen und die Ergebnisse ohne sie auch niemals deuten können.“ Insgesamt 48-mal war Meitner für den Nobelpreis nominiert. Bekommen hat sie ihn nie. Doch immerhin einen Preis erhielt sie dann im Jahr 1955: den „Otto-Hahn-Preis“.

Nasa: Mary W. Jackson

Dieses im Jahr 1977 aufgenommene Foto der Nasa zeigt Mary W. Jackson am Langley Research Center bei ihrer Arbeit. Quelle: picture alliance / ASSOCIATED PRESS

Mary W. Jackson war eine Afroamerikanerin, die Mathe und Physik studierte und mit Bestnoten abschloss. Ab 1951 arbeitete sie in dem Forschungszentrum Langley Memorial Aeronautical Laboratory der Nasa, zu der Zeit noch Naca. Damals wurde in den USA noch immer die Rassentrennung praktiziert, weshalb Jackson von Beginn an in einem Nebenzimmer arbeiten musste.

Sie wollte die Ausbildung zur Ingenieurin machen. Doch die war damals hauptsächlich weißen US-Amerikanern vorbehalten. Aber Jackson ließ sich das nicht gefallen und klagte – mit Erfolg. „1958 erwirkte sie, dass auch schwarze Frauen bei der Nasa eine Ausbildung zur Ingenieurin machen können und war dann die erste schwarze Ingenieurin der Nasa“, sagt Schöler. Mary W. Jackson hat unter anderem durch ihre Berechnungen und Tests an der ersten bemannten Raumfahrtmission der USA mitgewirkt.

Doch über die Jahre setzte ihr die sogenannte gläserne Decke zu: Ab diesem Punkt wurde es ihr unmöglich gemacht, die Karriereleiter weiter aufzusteigen. Daher wechselte Jackson trotz ihrer hohen Qualifikationen in die Personalabteilung. Ihr Ziel: „Die Einstellung und Förderung der nächsten Generation aller Nasa-Mathematikerinnen, -Ingenieurinnen und -Wissenschaftlerinnen zu beeinflussen“, schreibt Schriftstellerin Margot Lee Shetterly, die in „Hidden Figures“ die Geschichte Jacksons und ihrer anderen PoC-Kolleginnen erzählt. Elf Jahre nach ihrem Tod wurde das Buch verfilmt und für drei Oscars nominiert. Die Siege seien nicht einfach oder schnell zu erzielen, schreibt die Nasa. „Aber heute erkennt die Nasa ihre Bemühungen und Beiträge an.“ 2020 benannte die Behörde ihr Hauptquartier nach der Ingenieurin um.

Mobilfunktechnik: Hedy Lamarr

Hollywoodstar mit technischem Genie: die Wienerin Hedy Lamarr.

Ohne Hedy Lamarr würde dieser Artikel vermutlich gerade nicht auf Ihrem Smartphone erscheinen. Die österreichisch-amerikanische Schauspielerin drehte nicht nur die erste Nacktszene Hollywoods, sondern entwickelte die heutige Basis für W-Lan, Bluetooth und GPS – die Mobilfunktechnik. In den 1940er-Jahren stieg sie zu einem der bekanntesten Gesichter Hollywoods auf „und gilt als Vorlage für Schneewittchen“, sagt Historikerin Leonie Schöler. Denn Lamarr war vorrangig für ihre Schönheit bekannt. Dass sich hinter ihrem schönen Gesicht auch ein kluger Kopf befand, nahmen damals nur wenige wahr.

In den Pausen zwischen ihren Filmdrehs arbeitete Lamarr an Erfindungen, wie das National Women‘s History Museum schreibt. „Dinge zu verbessern ist für mich eine Selbstverständlichkeit“, wird die Schauspielerin zitiert. Als Jüdin wollte sie den Kampf gegen die Nationalsozialisten unterstützen und experimentierte zusammen mit dem Komponisten und Erfinder George Antheil. Sie entwickelten ein neues Kommunikationssystem, das Torpedos zu ihrem Ziel steuern sollte. Und das ohne, dass einer der beiden naturwissenschaftlich ausgebildet war. Ihr Wissen zu Rüstungswaffen entstammt jedoch vermutlich ihrer ersten Ehe mit dem Rüstungsfabrikanten Fritz Mandl. 1942 patentierten Lamarr und Antheil ihre Erfindung und stellten sie dem US-Militär vor. „Aber weil sie eine Frau war, wurde sie nicht ernst genommen und das US-Militär lehnte ihr Patent ab mit den Worten sie solle ‚lieber Küsse verkaufen‘“, sagt Schöler.

„Im Endeffekt werden diese Frauen – schon während sie gelebt haben nicht, aber auch im Nachhinein – niemals die Anerkennung für die Arbeit bekommen, die sie eigentlich geleistet haben.“ Leonie Schöler ist Historikerin und Journalistin

20 Jahre später kam ihre Technik dann während der Kubakrise zum Einsatz. Profitiert hat Lamarr davon jedoch nicht mehr, ihr Patent war bereits abgelaufen. Erst mit über 80 Jahren erhielt Lamarr zumindest Anerkennung für ihre Erfindung und wird zusammen mit George Antheil mit dem Pioneer Award der Electronic Frontier Foundation (EFF) ausgezeichnet.

DNA-Doppelhelix: Rosalind Franklin

Rosalind Franklin wurde am 25. Juli 1920 in London geboren. Quelle: Wikipedia

Rosalind Franklin forschte am Londoner King’s College mit Röntgenstrahlen an der menschlichen DNA. Dadurch schlüsselte die britische Biochemikerin immer weiter dessen Struktur auf. Schließlich konnte sie eine sehr genaue Aufnahme der DNA machen, die erstmalig dessen Struktur als Doppelhelix zeigte.

Ihr Kollege, Maurice Wilkins, zeigte die Aufnahme sowie weitere unveröffentlichte Daten den Molekularbiologen Francis Crick und James Watson – ohne Franklins Einwilligung. Watson und Crick entwickelten anhand dieser Daten das Strukturmodell der DNA und veröffentlichten die Ergebnisse 1953 im Fachmagazin „Nature“. Die dazu nötigen Experimente hatten sie allerdings nie gemacht. Dennoch erhielten Watson und Crick 1962 für diese Entdeckung den Medizin-Nobelpreis. Franklin starb bereits vier Jahre zuvor im Alter von 37 Jahren an Eierstockkrebs – vermutlich die Folge ihrer Experimente mit Röntgenstrahlung.

Statt Anerkennung zu erhalten wurde sie auch noch nach ihrem Tod von ihren Kollegen verspottet. In dem Buch „Doppelhelix“ bezeichnete James Watson die Wissenschaftlerin fast herablassend als „Rosy“ und kommentierte ihr Äußeres, wie Leonie Schöler weiß. Sie hätte nichts getan, „um ihre weiblichen Eigenschaften zu unterstreichen“, gibt sie Watson wieder. Bis heute wird Franklins Entdeckung der DNA-Doppelhelix ihr selten anerkannt.

Klassifizierung von Sternen: Williamina Fleming

Williamina Paton (Stevens) Fleming wurde am 15. Mai 1857 in Schottland geboren. Sie war eine der bekanntesten Astronominnen ihrer Zeit. Quelle: Wikipedia

Ein ähnlicher Fall ist der von Williamina Fleming und den zahlreichen anderen Astronominnen der Sternwarte am Harvard College. Edward Pickering, der Direktor der Sternwarte, stellte ab den 1880er-Jahren etwa 80 Frauen ein, die Fotos des Nachthimmels auswerteten, sie katalogisierten und etliche unbekannte Objekte entdeckten. Die „Harvard Computers“, wie sie auch genannt wurden, leisteten „enorme Beiträge zur Astronomie“, wie es in einem Artikel des Fachblattes „Nature“ heißt. „Sie bestimmten, wie die großen Entfernungen von der Erde zu den Sternen berechnet werden können, und entwickelten Sternklassifizierungssysteme, die bis heute verwendet werden.“

Eine der Frauen war Williamina Fleming. Sie begann als Haushälterin und arbeitete sich bis zur Astronomin hoch. Fleming katalogisierte mehr als 10.000 Sterne und half Pickering dabei, sein wasserstoffbasiertes Sternklassifikationssystem zu entwickeln. Doch auch sie wurde anfangs nicht im Zusammenhang mit ihrer Arbeit genannt. Bis einige der Astronominnen darauf bestanden und schließlich zusammen mit ihren Arbeiten erwähnt wurden. „Viele der Frauen, die bei Pickering gearbeitet haben, sind heute namentlich bekannt und ihnen werden ihre Entdeckungen auch zugeschrieben“, sagt Schöler. Ihre Arbeiten bilden heute wichtige Grundlagen für die moderne Astronomie.

Von Melina Runde/RND