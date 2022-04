Die Preise im Supermarkt klettern aktuell immer höher – das muss aber nicht heißen, dass Sie jetzt verzichten müssen. Mit der richtigen Vorbereitung lässt sich der Wocheneinkauf nicht nur günstiger, sondern auch stressfreier gestalten. Wir geben Ihnen Tipps, wie das gelingen kann.

Wer sich dazu entschieden hat, einen Wocheneinkauf zu machen, macht schon viel richtig. Denn nur einmal in der Woche Lebensmittel einzukaufen, kann schon den ein oder anderen Lustkauf verhindern. Doch auch beim wöchentlichen Einkauf können sich noch viele Fehler einschleichen, die ordentlich Geld kosten. Planen Sie den perfekten Wocheneinkauf am besten unter Berücksichtigung dieser fünf Regeln.

1. Überblick verschaffen

Was geben Kühlschrank und Vorratskammer eigentlich noch her? Wer genau weiß, was an Lebensmitteln zuhause noch vorhanden ist, kann besser planen. Sie haben noch gehackte Tomaten, Nudeln und ein Stück Parmesan? Perfekt, zu leckeren Pasta mit Tomatensauce fehlt nicht mehr viel. Die Brotbackmischung ist nicht mehr lange haltbar? Backofen an und das Frühstück für die nächsten Tage sichern.

Der Einkauf wird direkt günstiger, wenn man sich einen Überblick verschafft und es müssen keine Lebensmittel weggeworfen werden, die man nicht mehr auf dem Schirm hatte.

Von Leipzig nach Köln: Wie sich die Inflation auf den Alltag auswirkt

2. Prospekte checken

In vielen kostenlosen Wochenendzeitungen finden sich Prospekte und Flyer der ansässigen Supermärkte und Discounter. Machen Sie aus der Planung des Wocheneinkaufes ein kleines Ritual. Mit einer Tasse Tee und sanfter Musik im Hintergrund werden dann am Sonntag die Prospekte auf Angebote überprüft. Natürlich macht es keinen Sinn, fünf Supermärkte aufzusuchen, damit man aus jedem Laden die günstigsten Produkte erhält (vor allem nicht bei den aktuellen Spritpreisen). Aber: Wer weiß, wo die Produkte, die man eh braucht, im Angebot sind, spart schon einmal Geld. Wenn dort zusätzlich noch Fleisch und das Lieblingsgemüse günstiger sind, kann ideal geplant werden, was in der Woche gekocht werden soll.

Wichtig: Nur weil der Markenkäse im Angebot ist, heißt das nicht, dass er der günstigste ist. Unbedingt auch die anderen Produkte checken.

3. Einkaufsliste anfertigen

Sie fertigen bislang keine Einkaufsliste vor dem Wocheneinkauf an? Dann aber schnell damit starten - die Einkaufsliste verhindert, dass Sie Lebensmittel doppelt kaufen oder Lustkäufe tätigen. Wichtig dabei: An die Einkaufsliste halten. Natürlich kommt es auch vor, dass man erst im Supermarkt bemerkt, dass noch Mehl fehlt - das muss dann natürlich trotzdem mit. Versuchen Sie aber einmal, sich selbst ein Limit an Artikeln zu setzen, die mitdürfen, obwohl sie nicht auf der Liste standen.

Experten warnen vor „höchst unsozialer Inflation": Auf was sich Verbraucher einstellen müssen

4. Nicht hungrig einkaufen

Ein alter Trick, der oft belächelt wird. Aber Fakt ist: Wer mit Hunger einkaufen geht, wird mit ziemlicher Sicherheit auch Lebensmittel einkaufen, die eigentlich nicht gebraucht werden. Schnell werden auch einmal Snacks eingepackt, die dann ins Geld gehen. Wer sich vor dem Einkaufen aber noch ein Brot macht oder eine Banane isst, kann dieses Problem leicht beseitigen.

5. Auf die Haltbarkeit achten

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Supermarkt sind dazu angehalten, frische Lebensmittel immer hinter die älteren zu stellen. Das macht natürlich Sinn, denn Einkaufende neigen dazu, sich immer die vorderen Produkte zu greifen. Was am gleichen Tag verzehrt wird, muss in der Regel auch nicht mehr vier Wochen haltbar sein. Generell macht es aber meistens Sinn, darauf zu achten, dass die Lebensmittel, die man einkauft, möglichst lange haltbar sind. Schließlich kann es einmal vorkommen, dass es auf der Arbeit später wird und Chef oder Chefin Essen bestellen oder dass die Partnerin oder der Partner einen zum Essen einladen. Wenn das gekaufte Hähnchen dann schon beim Einkauf nur noch zwei Tage haltbar war, kann es kritisch werden. Daher lieber immer Produkte von hinten greifen. Und: Oft gibt es im Kühlregal noch einen zweiten Karton mit dem gleichen Lebensmittel, das aber länger haltbar ist. Also auch immer den unteren Karton überprüfen.

Deutschland und das Geld: In unserer Serie beschreiben wir, wie die steigenden Preise unser Leben beeinflussen. Und geben Tipps, was wir dagegen tun können. Alle Storys finden Sie auf unserer Themenseite.

Von Heidi Becker/RND