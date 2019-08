Christchurch

An der Entdeckung des vor Millionen Jahren ausgestorbenen Tieres, das einen guten Kopf größer war als der Kaiser-Pinguin, waren auch Forscher des Frankfurter Senckenberg-Museums beteiligt. Ein Hobby-Paläontologe hatte die Überreste des Riesenpinguins bereits 2018 auf der Südinsel des Landes entdeckt. Forscher des Canterbury Museums und des Frankfurter Senckenberg Museums untersuchten daraufhin die Knochen. Danach lebte der Vogel der bislang unbekannten Art Crossvallia waiparensis vor mehr als 56 Millionen Jahren, wie die Forscher im Fachblatt „Alcheringa: An Australasian Journal of Palaeontology“ berichten. Er ist nicht das einzige Tier in Übergröße, das zu dieser Zeit auf Neuseeland beheimatet war. Auch der weltgrößte Papagei, ein enormer Adler und andere Riesenpinguine gehörten zur damaligen Tierwelt.

Alte Verwandte in der Arktis

Bereits 2017 hatten Wissenschaftler in Neuseeland die Knochen eines 170 Zentimeter großen und etwa 100 Kilogramm schweren Pinguins entdeckt. Und im Jahr 2000 wurden in der Antarktis die Überreste des engsten bekannten Verwandten von C. waiparensis gefunden. Crossvallia unienwillia lebte dort etwa zur selben Zeit wie die Riesenpinguine in Neuseeland. Dies sei ein Zeichen für die enge Verbindung zwischen Neuseeland und der Antarktis, sagte Paul Scofield vom Canterbury Museum.

