10,2 Millionen Beiträge mit dem Hashtag „Avocado“ existieren im sozialen Netzwerk Instagram. Kein anderes Nahrungsmittel ist derzeit so beliebt wie die grüne Superfrucht. Denn das Trendfood ist vegan und gilt wegen seines hohen Anteils an ungesättigten Fettsäuren als besonders gesund. Avocados sind also gut für uns - aber auch für den Planeten?