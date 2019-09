Oft hält man an Kontakten fest, obwohl längst klar ist, dass sie einem mehr schaden als nutzen. Das geht mitunter so weit, dass der eigene Seelenfrieden ernsthaft in Gefahr ist. Warum manche Menschen dennoch an derart unbefriedigenden Beziehungen festhalten, weiß Paartherapeut Christian Hemschemeier.