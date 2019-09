Plastikmüll in den Meeren besteht zu einem großen Teil aus Flaschen. Nun zeigt eine Studie von einer entlegenen Insel im Südatlantik, dass der Anteil solcher Behälter am Treibgut rapide ansteigt. Und drei Viertel dieser Behälter stammen inzwischen aus dem weit entfernten Asien, überwiegend aus China, wie das Team um Peter Ryan von der Universität Kapstadt in den "Proceedings" der US-Nationalen Akademie der Wissenschaften ("PNAS") schreibt. Demnach wird der Müll wohl überwiegend von Schiffen aus direkt ins Meer entsorgt.

Jedes Jahr acht Prozent mehr Plastikmüll

Weltweit werden jährlich rund 300 Millionen Tonnen Plastik produziert – mit einer Steigerungsrate von acht Prozent pro Jahr. Teile davon gelangen in die Ozeane und sammeln sich dort vor allem im Zentrum von Meeresstrudeln zu regelrechten Müllteppichen an. "Dadurch erleben die Küsten von Inseln in der Nähe dieser Zonen oft ungewöhnlich große Mengen Plastikmüll, obwohl sie weit von dessen großen Ursprungsregionen entfernt liegen", schreibt das Team. Doch woher der Abfall genau stammt und wie er ins Meer gelangt, wurde bislang kaum analysiert.

2018: Fünf Tonnen Müllteile auf Inaccessible Island

Dies untersuchte das Team nun auf der unbewohnten Insel Inaccessible Island, die mitten im Südatlantik fast 3.000 Kilometer westlich von Kapstadt liegt. Dort gibt es schon seit den 1980er Jahren Untersuchungen von Treibgut. Im Jahr 2009 hatten Forscher an der Westküste der Insel auf 1,1 Kilometern mehr als 3.500 Müllteile gefunden. 2018 zählten sie dort fast 7.400 Funde mit einem Gesamtgewicht von etwa fünf Tonnen. Im Verlauf von 72 Tagen wurden weitere 239 Teile angespült und 477 zusätzlich freigelegt. "Das zählt zu den höchsten Werten, die jemals auf einer Insel weltweit registriert wurden", schreiben sie.

Drei Viertel der Plastikflaschen stammen aus Asien

Sowohl 2009 als auch 2018 stellten Flaschen und ähnliche Behälter die größte Teilgruppe am Müll, wobei ihr Anteil von 29 auf 34 Prozent stieg. 98 Prozent der gefundenen Flaschen waren aus Plastik, fast ausschließlich aus Polyethylenterephthalat (PET, 87 Prozent) und High-Density-Polyethylen (HDPE, knapp 13 Prozent). Die meisten Flaschen, deren Produktionsdatum entzifferbar war, waren ein bis zwei Jahre alt. Davon wiederum waren Trinkflaschen, überwiegend für Wasser in der Mehrheit.

Interessant war, wie sich die Herkunft der Flaschen veränderte: Während in den 1980er Jahren zwei Drittel davon aus Südamerika stammten, lag 2009 Asien knapp vorn. Im Jahr 2018 kamen drei Viertel der Flaschen aus Asien, mehr als die Hälfte wurde in China gefertigt. Aus Südamerika stammten noch 20 Prozent, aus Afrika und Europa jeweils zwei Prozent.

Forscher der Universität Kapstadt sortieren den Plastikmüll auf Inaccessible Island, um herauszufinden, woher er stammt. Quelle: Peter G. Ryan

Anteil der Plastikflaschen hat sich verdoppelt

"Der Anteil der Trinkflaschen auf Inaccessible Island hat sich im Vergleich zu anderem Müll in den letzten drei Jahrzehnten mehr als verdoppelt", schreibt das Team. Dies spiegele unter anderem die Zunahme der Produktion von Wasserflaschen um 8,5 Prozent pro Jahr wider. Plastikflaschen aus Afrika und Südamerika würden durch den Südatlantischen Müllstrudel zu der Insel gespült, was bei den meisten Ursprungsregionen an der Ostküste Südamerikas ein bis zwei Jahre dauere.

Plastikmüll wird von Schiffen ins Meer entsorgt

Die Reise der asiatischen Flaschen dauert wesentlich länger, daher vermuten die Forscher einen anderen Eintragsweg: Sie stammen demnach wohl nicht aus den Ländern selbst, zumal Müll aus China, Japan, Taiwan und Korea überwiegend in den Nordpazifik treibe. Auch Exporte schließen sie als Quelle aus, da China kaum Wasser nach Südafrika und Südamerika liefere.

Stattdessen gehen die Wissenschaftler davon aus, dass die Flaschen von Schiffen direkt ins Meer entsorgt wurden, insbesondere von Handelsschiffen. Der Handelsverkehr auf den Meeren habe sich von 1992 bis 2012 vervierfacht, schreiben sie. Demnach passierten 2016 mehr als 2.400 Frachtschiffe den Tristan-da-Cunha-Archipel, zu dem die Insel gehört, und blieben dort im Mittel knapp sieben Tage.

Diese Müllentsorgung ist durch das MARPOL-Übereinkommen für den Umweltschutz in der Seeschifffahrt verboten. Die Regelung müsse dringend besser kontrolliert werden, fordert das Team.

Diese Studie zeigt, wie bisher nur wenige Studien, dass die Menge des Kunststoffabfalls in den Ozeanen über die vergangenen Jahrzehnte deutlich angestiegen ist. Lars Gutow, Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung in Bremerhaven

Kontrolle der Abfallentsorgung sehr schwierig

"Ich halte diese Studie für extrem wichtig, weil sie wie bisher nur wenige Studien zeigt, dass die Menge des Kunststoffabfalls in den Ozeanen über die vergangenen Jahrzehnte deutlich angestiegen ist", sagt Lars Gutow vom Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung (AWI) in Bremerhaven. "Zwar betrachtet diese Studie nur den Südatlantik. Mit weiteren Studien nach diesem Vorbild aus anderen Regionen kann jedoch ein globales Bild erstellt werden." Die Folgerungen der Forscher seien plausibel und nachvollziehbar. Die Abfallentsorgung von Schiffen zu kontrollieren sei jedoch sehr schwierig.

