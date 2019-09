München

Zur Wiesnzeit ist es auf dem Festgelände nicht nur wärmer als rundum, es steigt auch die Konzentration des Klimagases Methan. Das haben Forscher der Technischen Universität München (TUM) herausgefunden. Sie hatten im vergangenen Jahr zum Oktoberfest gemessen und dabei im Schnitt sechsfach erhöhte Werte gegenüber der Zeit vor oder nach dem Volksfest festgestellt. Am Wochenende waren die Werte sogar achtfach erhöht. „Das war die erste Untersuchung für Methanemissionen bei einem Volksfest“, sagte die Studienleiterin und TUM-Professorin für Umweltsensorik Jia Chen.

Wiesn 2019: Weltweit einmalige Messung von Klimagasen

Obwohl Wirte, Schausteller und Marktkaufleute längst auf Umweltschutz und Ökologie achten und dies auch bei ihrer Zulassung für das Volksfest eine erhebliche Rolle spielt: Dass auch Methan ein Thema ist, sorgte bei vielen für Überraschung. Die TUM-Forscher hoffen nun, den Ursachen weiter auf die Spur zu kommen und daraus Maßnahmen zu entwickeln, die Emissionen zu senken. Rechtzeitig zum Beginn der Wiesn 2019 begann Chen mit ihrem Team mit einer nach ihrer Aussage bisher weltweit einmaligen Messung von Klimagasen in München.

Es ist wichtig, die Auswirkungen der Klimaschutzmaßnahmen messtechnisch zu beurteilen, um den Klimawandel besser zu verstehen und das Klima sinnvoller zu schützen. Jia Chen, Studienleiterin und TUM-Professorin für Umweltsensorik

Klimawandel verstehen – um Klima zu schützen

Die Forscher wollen dabei in den nächsten Jahren mit einem Netzwerk von fünf Stationen in und um München fortlaufend Kohlendioxid, Methan und Kohlenmonoxid erfassen. Die Konzentration der Treibhausgase soll nicht nur punktuell am Boden, sondern mit optischen Methoden in der gesamten Luftsäule bis zu 80 Kilometer über dem Messpunkt am Boden erfasst werden. Zusammen mit Wetter- und Winddaten soll ein genaues Profil erstellt werden, wo die Quellen der Gase sind und wie sie sich über der Stadt verteilen. „Es ist wichtig, die Auswirkungen der Klimaschutzmaßnahmen messtechnisch zu beurteilen, um den Klimawandel besser zu verstehen und das Klima sinnvoller zu schützen“, sagte Chen. „Man muss das gesamte Bild verstehen.“

Methanausstoß : Gasgrills und Heizstrahler als Verursacher?

Das Treibhausgas Methan beschleunigt die Erderwärmung über 100 Jahre gemittelt 34-mal stärker als Kohlendioxid. Seit 2007 nimmt der weltweite Methanausstoß zu, ohne dass die Gründe ganz klar sind. Zu den wahrscheinlichsten Quellen für das Methan auf dem Oktoberfest gehören den TUM-Forschern zufolge nun wohl die Gasgrills und Heizstrahler. Hinzu kämen Gasverluste aus den Leitungen. Auch Abwasser aus der Gastronomie und aus den Toiletten war zunächst im Verdacht. Doch hier sind die Forscher einen Schritt weiter. „Das ist nicht der wahrscheinlichste Grund“, sagte Chen. Um die Quellen weiter zu prüfen, werden die Wissenschaftler während der Wiesn Luftproben in den Zelten entnehmen, um sie im Labor zu untersuchen.

Wiesn: Strom-Jahresverbrauch einer Kleinstadt

Dass die Wiesn mit rasanten Fahrgeschäften, Buden und Bierzelten nicht gerade eine Energiesparveranstaltung ist, zeigen die Verbrauchswerte, die alljährlich von der Stadt veröffentlicht werden. Im vergangenen Jahr wurden 200.937 Kubikmeter Erdgas verbraucht. Der Stromverbrauch lag bei 2,93 Millionen Kilowattstunden – der Jahresverbrauch einer Kleinstadt mit 21.000 Einwohnern.

Klimafreundliche Innovationen auf der Wiesn

Dabei ist das Volksfest Vorreiter bei klimafreundlicher Technik und Ökologie. Vielfach fließt Ökostrom, LED-Lampen erleuchten die Zelte. Das Wasser vom Spülen der Bierkrüge wird danach zur Toilettenspülung verwendet. Die Stadt berücksichtigt bei der Zulassung der Bewerber auch Punkte wie die Verwendung biologisch abbaubaren Hydrauliköls, schadstoffarme Zugmaschinen und das Produktangebot aus Ökoanbau. Einige Zelte haben Solardächer – das warme Wasser wird teilweise so gewonnen. Dass das Volksfest sein eigenes Mikroklima mit höheren Temperaturen und höherer Luftfeuchtigkeit schafft, hatte der Bonner Meteorologe Karsten Brandt bei Messungen vor ein paar Jahren herausgefunden. Seiner Ansicht nach die Hauptursache: die vielen Menschen.

