Berlin

Für Werkstudenten gelten häufig andere Vertragsbedingungen: Unter anderem flexible Arbeitszeiten und maximal 20 Arbeitsstunden pro Woche. Doch wenn es beispielsweise um bezahlten Urlaub geht, haben sie die gleichen Rechte wie alle anderen Beschäftigten.

Gleiches Recht für alle: Auch Studenten haben Urlaubsanspruch

„Für Werkstudenten gelten keine Besonderheiten“, erklärt Alexander Bredereck, Fachanwalt für Arbeitsrecht in Berlin. „Das wird gehandhabt wie auch andere Teilzeitarbeitsverhältnisse“. Das heißt: Auch Werkstudenten haben Anspruch auf bezahlten Urlaub. Der erste Blick sollte in den Arbeits- oder Tarifvertrag gehen, rät Bredereck. Da können Werkstudenten prüfen, wie hoch der Urlaubsanspruch ist. Laut Bundesurlaubsgesetz stehen jedem Mitarbeiter, der in Vollzeit beschäftigt ist, mindestens 20 Tage pro Jahr zu.

Auf dieser Basis lässt sich auch der anteilige Urlaubsanspruch für Werkstudenten berechnen. „Dazu teilt man die angegebene Anzahl der Urlaubstage durch den Faktor 5 und multipliziert das Ergebnis mit der Anzahl der Tage, die man pro Woche arbeitet“, erklärt der Fachanwalt. Bei einem gesetzlichen Urlaubsanspruch von 20 Tagen ergibt sich für Werkstudenten, die eine 3-Tage-Woche ableisten, ein jährlicher Urlaubsanspruch von insgesamt 12 Tagen.

Auch interessant:

Urlaubsantrag: Das sollten Sie beachten

Studenten müssen im Urlaub nicht auf Lohn verzichten

„Den Urlaub setzen Werkstudenten an den Tagen ein, an denen sie normalerweise auch arbeiten würden“, ergänzt der Fachanwalt. So ist es möglich, den Urlaubszeitraum zu maximieren. Ein Werkstudent mit einer 3-Tage-Woche und 12 Tagen Urlaubsanspruch kann auf diesem Weg sogar vier Wochen bezahlten Jahresurlaub herausholen – zum Beispiel in den Semesterferien oder der Klausurenphase.

Auch um die Bezahlung während des Urlaubs müssen sich Werkstudenten keine Gedanken machen: Die Höhe des Urlaubsentgelts berechnet sich in der Regel nach dem durchschnittlichen Einkommen der letzten 13 Wochen vor Urlaubsantritt, weiß der Deutsche Gewerkschaftsbund. Dieser Lohn wird dann während der Urlaubszeit weitergezahlt.

Von RND/dpa/mf