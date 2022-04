Der Blick aus dem Fenster kann an manch trüben Tagen deprimierend sein. Die Lösung: Die dunkle Aussicht einfach mit einer bunten Sonne verdecken. Dieses Fensterbild ist ein schönes Bastelprojekt für die ganze Familie und vertreibt neben schlechter Laune auch Langeweile.

Für die Sonne braucht es ein paar Materialien wie eine Schere, ein Lineal, einen schwarzen Stift, einen Pappteller, bunte Papiere, einen Pinsel, gelbe Farbe, Kleber oder Klebestreifen und eine Schnur. Zunächst wird der Pappteller auf seiner Rückseite (mit der Wölbung nach oben) mit gelber Farbe angemalt. Das Ganze gut trocknen lassen.

In der Zwischenzeit werden die bunten Papierstreifen zugeschnitten. Da es die Regenbogenfarben sein sollen, braucht es mindestens rotes, oranges, gelbes, grünes, blaues und violettes Papier. Es eigenen sich Krepp- oder Transparentpapier. Aus den Papieren misst man je drei Zentimeter dicke Streifen ab und schneidet sie der Länge nach zu.

Sonne mit Regenbogen

Nun wird der getrocknete Pappteller in der Hälfte durchgeschnitten. Der eine Teil bildet die Sonne. Mit einem Stift können ein lächelnder Mund und Augen darauf gemalt werden. Aus dem anderen Teil schneidet man die Sonnenstrahlen: Dazu werden vom Rand aus kleine Dreiecke geschnitten. Sie können gern unterschiedlich lang und dick sein.

Dann das Sonnenstück umdrehen und von hinten die Strahlen aufkleben. Hält normaler Bastelkleber nicht, können die Dreiecke zusätzlich mit Klebestreifen fixiert werden. Auf der Rückseite werden gleichmäßig die bunten Papierstreifen verteilt und aufgeklebt – von rot nach blau beziehungsweise violett.

Fertig ist die Gute-Laune-Sonne. Mit doppelseitigen Klebestreifen kann man sie dann ans Fenster heften. Oder es wird mittig ein kleines Loch gebohrt – am besten mit einer dickeren Nadel – und eine Schnur durchgezogen, mit der man die Sonne aufhängen kann. So lässt sie sich auch an eine Tür oder Wand hängen.

Von Ina Funk-Flügel/RND