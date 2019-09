Wissen Fruchtbarkeit - Familienplanung: Krankheit oft Grund für unerfüllten Kinderwunsch Hinter einer ausbleibenden Schwangerschaft kann das polyzystische Ovar-Syndrom (PCOS) stecken. Zu den möglichen Symptomen von PCOS gehören eine unregelmäßige Regelblutung sowie starker Haarwuchs im Gesicht. Zur Behandlung werden über mehrere Monate Medikamente eingesetzt.

Unregelmäßige Regelblutung sowie starker Haarwuchs im Gesicht, an der Brust, am Rücken und an den Beinen: Hinter einer ausbleibenden Schwangerschaft kann das polyzystische Ovar-Syndrom (PCOS) stecken. Quelle: picture-alliance/ dpa