Stuttgart

Patienten in Stuttgart und im Landkreis Tuttlingen können sich von November an vom Arzt elektronische Rezepte ausstellen lassen - nach einer Diagnose per Internet oder Telefon. Bis Februar 2020 sollen dann Patienten im ganzen Südwesten von der Möglichkeit Gebrauch machen können, wie „Stuttgarter Nachrichten“ und „Stuttgarter Zeitung“ (Dienstag) berichten. Ein Sprecher des Sozialministeriums bestätigte den Bericht am Montag.

Gebunden ist das Ausstellen des E-Rezepts den Zeitungen zufolge an das Telemedizinangebot „docdirekt“ der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg. Dort können sich Patienten per Videochat oder Telefon an einen Arzt wenden. Künftig kann dieser - zunächst in Stuttgart und im Kreis Tuttlingen - auch Medikamente verordnen. Die Patienten haben dem Zeitungsbericht zufolge über einen elektronischen Schlüssel Zugriff auf das Rezept und können es an eine Apotheke ihrer Wahl senden.

Seit Mitte April 2016 haben sich dem Bericht zufolge rund 4000 Nutzer per Anruf an „docdirekt“ gewandt. In 792 Fällen wurde der Kontakt zu einem Arzt hergestellt.

Das Land fördert die E-Rezept-Entwicklung mit rund einer Million Euro. Sozialminister Manne Lucha (Grüne) lobte den „großen Nutzen des Projekts für die Bürger“. Baden-Württemberg gehe beim E-Rezept „bundesweit als Pionierland voran“, sagt er den Zeitungen. Auch der Präsident der Landesapothekerkammer, Günther Hanke, sagte, die Technologie habe „das Potenzial, Vorlage für eine bundeseinheitliche Lösung zu sein“.

Von RND/dpa