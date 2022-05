Im Laufe des Lebens sammelt sich bei den meisten Menschen so einiges an. Regelmäßiges Aufräumen und Ausmisten kann daher durchaus befreiend sein. Mit diesem Gedanken arbeitet auch die schwedische Aufräumphilosophie Death-Cleaning – eine Wortkreation der Begriffe „Tod“ und „Sauberkeit“, im Schwedischen auch als „Döstädning“ bekannt. Ein sinnvoller Trend – mit einem etwas makabren Namen.

Worum geht es beim Death-Cleaning?

Aber ist mit dem Death-Cleaning denn wirklich das Aufräumen vor dem Tod gemeint? So in etwa ja – allerdings geht es dabei nicht darum, mit einer pessimistischen und nihilistischen Einstellung durchs Leben zu gehen. Zwar baut der Aufräumtrend darauf auf, seine Besitztümer so weit zu reduzieren und zu ordnen, dass man am nächsten Tag sterben könnte – zumindest, ohne Angehörigen einen Haufen Chaos und Arbeit in den eigenen vier Wänden zu hinterlassen. Im Endeffekt soll diese Art des Minimalismus allerdings vor allem befreiend sein.

Entwickelt hat die Idee des Swedish Death-Cleaning Margareta Magnusson. Die schwedische Künstlerin veröffentlichte 2018 das Buch „The Gentle Art of Swedish Death Cleaning“ über diese Ordnungsmethode. Nicht ohne Zufall trägt sie einen ähnlichen Namen wie Marie Kondos „Magic Cleaning“ – schließlich geht es auch hier darum, sich von unliebsamen Dingen zu trennen und dadurch mit weniger Ballast durchs Leben zu gehen.

Wie funktioniert Death-Cleaning?

Nun geht es beim Death-Cleaning allerdings nicht darum, sich rabiat von all seinen Habseligkeiten zu trennen. Vielmehr gilt es, mithilfe der Methode eine Bilanz zu ziehen, welche Dinge einem persönlich wichtig sind und von welchen man sich trennen kann. Was einen nicht glücklich macht, wird also entweder verschenkt, gespendet, verkauft oder entsorgt.

Unterscheiden sollte man dabei zwischen Besitztümern, die entweder einen materiellen oder einen ideellen Wert haben. Beim Ausmisten sollte man sich von groß nach klein arbeiten – also zuerst unliebsame und unpraktische Möbelstücke oder andere Einrichtungsgegenstände rausschmeißen, um sich im Anschluss um kleine Dinge wie Schmuckstücke, Kleidung oder auch Papierkram zu kümmern.

Für die Habseligkeiten mit einem sentimentalen Wert empfiehlt Magnusson eine Wegwerfkiste. Diese kann mit allerlei emotionalen Dingen gefüllt werden, die alleine für einen selbst eine Bedeutung haben. Dazu können Briefe, Fotos oder auch andere Andenken gehören. Angehörige sollen diese Kiste im Fall des eigenen Todes dann einfach entsorgen können, ohne überhaupt einen Blick hineinwerfen zu müssen.

Entrümpelung als langfristiger Prozess

Ein weiterer Ansatz des Death-Cleaning ist, dass man beim Ausmisten im besten Fall nicht alleine entscheiden muss. Der Austausch mit Freundinnen und Freunden oder Familienangehörigen kann beim Ausmisten nämlich eine große Hilfe sein. Schließlich ist es für den ein oder anderen mitunter schwierig, sich von Altem zu trennen. Deswegen darf laut Magnusson auch die Belohnung nicht zu kurz kommen. Besonders immaterielle Belohnungen wie eine leckere Mahlzeit, ein Ausflug oder eine Reise können helfen, sich beim Entrümpeln zu motivieren – und im Anschluss zudem die neue Freiheit gebührend zu feiern.

Darüber hinaus zielt die Death-Cleaning-Methode auf einen langfristigen Minimierungsprozess ab. Das bedeutet zum einen, immer wieder durch seine Habseligkeiten zu stöbern und sich kontinuierlich von unnützen Geschenken, Fehlkäufen oder Back-ups zu trennen. Zum anderen soll sie dazu anregen, bewusster zu konsumieren und nur noch Dinge zu kaufen und von anderen anzunehmen, die man in seinem Leben haben möchte. So wird auch vermieden, dass sich immer wieder neuer unnötiger Krempel anhäuft.

Mit Achtsamkeit zu weniger Ballast

Wer stressfrei an die Sache rangeht, sorgt zudem dafür, nicht sofort wieder die Motivation für sein persönliches Entrümpelungsprojekt zu verlieren. Ein achtsamer Umgang mit dem eigenen Hab und Gut ist beim Death-Cleaning daher das Gebot der Stunde. Sich Zeit zu lassen und jedes Teil individuell zu betrachten und zu bewerten, beugt zudem Fehlentscheidungen vor.

Angst ist beim Death-Cleaning fehl am Platz. Besser ist es zu lernen, Dinge bewusst gehen zu lassen und sich damit von unnötigem Ballast zu befreien – physisch ebenso wie metaphorisch.

Von Talisa Moser/RND