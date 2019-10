In den vereinigten Staaten von Amerika lässt sich seit einiger Zeit ein trauriger Trend beobachten: Denn im Land der pompösen Traum-Hochzeiten werden immer weniger Ehen geschlossen. Und das liegt weder an politisch unruhigen Zeiten, noch an einem starken Emanzipations-Willen der Frauen. Sondern schlicht an der Tatsache, dass unter den alleinstehenden Männern kein Heiratsmaterial mehr zu finden ist.