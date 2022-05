Eine Anti-Trauma-Brille für Einsatzkräfte, die ein Feuerwehrmann erfunden, soll noch in diesem Jahr in Serie hergestellt werden. „Die Gespräche mit potenziellen Vertriebspartnern sind in der finalen Phase. Wir sind auf der Zielgeraden, um das weiterentwickelte Produkt präsentieren zu können“, sagt der Erfinder Martin Jahr aus Wilhemshorst in Brandenburg.

Firmennamen könne er aus Vertragsgründen im Moment noch nicht nennen. Nur so viel: „Meine Partner und ich – wir gehen davon aus, dass die Rubiglas-Brille zum Ende des Sommers in Serie produziert, bestellt und ausgeliefert werden kann.“

Präsentation auf internationaler Retter-Messe

Das neue Produkt wird auf der internationalen Rettmobil-Messe präsentiert, bei der unter anderem Rettungstechnik und medizinische Geräte zu sehen sind und die vom 11. bis 13. Mai in Fulda in Hessen stattfindet. Dort wird Martin Jahr die Rubi-Brille vorstellen. Der Flyer für die Messe geht demnächst in Druck. Darauf ist auch ein Foto mit ihm und seiner Tochter Rubi zu sehen. Nach ihr hat der Vater von zwei Kindern seine Erfindung benannt.

Das Rot des Blutes wird reflektiert

Neu an der Schutzbrille ist, dass sie nicht den Körper, sondern die Psyche der Männer und Frauen schützen soll, die zu Zugunglücken, Suiziden und schweren Verkehrsunfällen gerufen werden und oft schlimme Bilder zu Gesicht bekommen. Die Rubiglas-Brille hat eine spezielle Beschichtung, die das Rot des Blutes reflektiert, alle anderen Farben und Farbschattierungen aber sichtbar lässt. Feuerwehrleute können mit der Anti-Trauma-Brille gelbe Warnschilder und auch andere Rotschattierungen weiter erkennen, nur die Farbe des Blutes wird hinter den Gläsern schwarz.

50 Feuerwehrleute testen derzeit die Brille

Blutrot ist die Farbe, die im Gehirn die Alarmanlagen auslöst und bei schweren Einsätzen auch im Langzeitgedächtnis haften bleiben kann. Den Prototyp der Rubi-Brille, die vor psychischen Folgen schützen soll, testen seit einigen Wochen 50 Feuerwehrleute in Deutschland, Österreich und in der Schweiz. Eine Brille wird auch in Argentinien getestet.

Es gibt inzwischen erste Rückmeldungen. „Ich hatte heute Nacht die Ehre, meine Brille zum ersten Mal in den Einsatz zu bringen. Die Brille hat super funktioniert und das gemacht, was sie machen soll“, schrieb Feuerwehrmann Dominik Schneiter. Probleme hatte er nur bei schwacher Ausleuchtung der Einsatzstelle. Ein anderer teilte nach einem Einsatz mit: „Mit der Brille war es ein anderes Gefühl. Ich habe mich damit gut gefühlt und hatte weniger Mühe, große Wunden zu sehen.“

Fachhandel gibt der Brille eine Zukunft

Auch der Feuerwehrfachhandel bescheinigt der Anti-Trauma-Brille eine Zukunft: „Wenn wir zusammen, das heißt Erfinder, Hersteller und Vertrieb, mit der Brille einen wesentlichen Beitrag zum Ausbau der Gesunderhaltung aller Einsatzkräfte leisten können, haben wir viel richtig gemacht. Es gibt meines Erachtens aktuell nichts Vergleichbares im Bereich Produkte für den Präventionsschutz“, sagt Maik Freitag, Leiter Produktmanagement & Marketing der Gemeinschaft Feuerwehrfachhandel Deutschland (GFD).

Er regt an, in bestimmten Einsatzszenarien auch Unfallbeteiligte mit dem Tragen der Brille vor möglichen Auswirkungen von posttraumatischen Belastungsstörungen zu schützen.

Koffer mit Schutzbrillen für Unfallbeteiligte

Genau das soll auch passieren. Geplant sind Koffer, in denen sich jeweils sechs Rubi-Schutzbrillen befinden und die mit an Bord von Feuerwehreinsatzfahrzeugen genommen werden sollen. Diese Brillen sollen bei Bedarf an Unfallbeteiligte verteilt werden, um den Bildern am Unfallort den größten Schrecken zu nehmen. Feuerwehrleute erhalten ihre persönlichen Brillen. Es gibt auch spezielle Varianten für Brillenträger.

„Ich habe auch Anfragen von privaten Leuten bekommen, die sich die Brille ins Auto legen wollen, um sicher zu gehen, als Ersthelfer auch helfen zu können. Leute, die kein Blut sehen können und deshalb Angst haben, als Helfer am Unfallort zu versagen“, sagt Martin Jahr.

Weltweites Patent und große Studie geplant

Nach Rückmeldungen von Feuerwehrleuten wurde das Gestell der Brille optimiert, damit es besser sitzt. „Wir haben inzwischen Gestelle gefunden, die bei Schutzbrillen beim Militär genutzt werden, um eine lange Tragefähigkeit zu gewährleisten“, sagt Jahr. Er hat sich seine Erfindung – die Rubi-Brille – weltweit patentieren lassen.

Geplant ist auch eine größer angelegte Studie, für die 500 Testpersonen gesucht werden und die eine Psychologin wissenschaftlich begleitet. 250 Menschen sollen mit Rubi-Brille in einen Raum gehen, in dem verstörende Bilder von Einsatzszenarien zu sehen sind. „Dabei werden die Körperfunktionen gemessen, zum Beispiel der Puls“, sagt Jahr. Die anderen 250 Tester sollen ohne Rubi-Brille in den Raum gehen und werden dabei ebenfalls medizinisch überwacht. „Ziel der Studie ist es, schwarz auf weiß einen wissenschaftlichen Beleg zu haben, dass die Brille wirkt und einen messbaren Effekt hat“, sagt er.

Auftritt im Fernsehen

Nach einem ersten Artikel der Märkischen Allgemeinen (MAZ) über seine Erfindung bekam er eine Menge Anfragen, etwa vom Samariter-Verein aus der Schweiz. Über ihn und seine Rubi-Brille wurde inzwischen unter anderem in der Schweizer Feuerwehrzeitschrift berichtet. Am 28. Juni kommt er auch ins Fernsehen: Seine Blut-Filter-Brille ist dann Thema in der MDR-Sendung „Einfach genial“.

Nach dem Produktionsstart der Brille will Martin Jahr eine Stiftung gründen. „Pro verkaufter Brille soll ein bestimmter Anteil in die Stiftung fließen, um Einsatzkräfte und ihre Familien zu unterstützen, die diesen Schutz nicht hatten“, sagt er.

Von Jens Steglich/RND