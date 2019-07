Köln

Unitymedia bietet die besten Telefonie- und Internetdienste in Deutschland an, gefolgt von der Telekom und „ 1&1“. Das geht aus Netztests der Fachzeitschrift „Connect“ und der Messfirma „Zafaco“ hervor.

Demnach konnte Unitymedia, das in Deutschland etwa zehn Prozent Marktanteil hat, am Platzhirsch „ Deutsche Telekom“ (knapp 40 Prozent Marktanteil vorbeiziehen. Der Dienst „O2“ von Telefonica landete auf Rang 4, erst auf dem fünften Platz taucht Vodafone auf.

Connect und Zafaco hatten für ihren Vergleich einerseits Testanschlüsse in 52 Städten benutzt, um die Sprachtelefonie, das Datentempo, internetgestützte Spiele, Fernsehen per Internet und den Fototransfer auszumessen. Außerdem setzten sie in 107 Städten sogenannte Crowdsourcing-Analysen ein. Das heißt, Nutzer wurden gebeten, an ihren Internetanschlüssen automatisierte Testroutinen auszuführen.

Von DNN