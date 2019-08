Großeinsatz in Wolfsburg-Sandkamp: Umweltaktivisten aus ganz Deutschland haben einen Güterzug vor dem VW-Werk in Wolfsburg gestoppt. Einige Protestler haben sich an den Gleisen festgekettet, andere seilten sich über der Mittellandkanalbrücke ab. Der Schifffahrtverkehr ruht aktuell. Den Aktivisten geht es offenbar um die Verkehrswende.