Sowohl bei Hollywood-Stars als auch an der Börse steht er hoch im Kurs - der Beyond Meat Burger. Snoop Dogg und Leonardo DiCaprio schwören auf die fleischlose und sojafreie Alternative aus Erbsenprotein und Rote Beete. Jetzt holt Lidl den rein pflanzlichen Burger Ende Mai deutschlandweit als Aktionsprodukt in alle 3.200 Filialen.