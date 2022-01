Solarwatt Dresden sorgt für Strom vom Dach des Berliner Olympiastadions

Dresden

Dafür, hoch hinaus zu wollen, ist der Dresdner Photovoltaik-Anbieter Solarwatt bekannt. Nun hat das Unternehmen aus der sächsischen Landeshauptstadt mit seinen Produkten nicht nur Industriebauten und Dächer auf Wohnhäusern in Dresden und anderswo, sondern auch das Dach des Berliner Olympiastadions erklommen. 1614 der modernen und langlebigen Photovoltaikmodule aus Dresden – angebracht auf dem äußeren Betonring des Stadiondachs – werden nach aktuellen Prognosen künftig knapp 615.000 Kilowattstunden Strom pro Jahr liefern. 205 Dreipersonenhaushalte könnte man mit dieser Energiemenge versorgen. Im Stadion wird sie unter anderem für Lüftung, Kühlung und Beleuchtung genutzt.

Schritt auf dem Weg zum Klimaneutralen Olympiastadion

Rund 625.000 Euro investiert der Ökoenergieversorger Polarstern als Betreiber nach eigenen Angaben in die Photovoltaikanlage auf dem Stadiondach. Sie ist nur ein erster Schritt auf dem Weg zu einem großen Ziel – dem klimaneutralen Olympiastadion. Aber es ist durchaus kein kleiner Schritt. Immerhin elf Prozent des Strombedarfs sollen durch die Sonnenenergie gedeckt werden. Das entspricht einer CO2-Einsparung von 225 Tonnen im Jahr.

Mittelfristig soll der Autarkiegrad, also die Unabhängigkeit von der öffentlichen Stromversorgung, durch den Einsatz von Batteriespeichern noch gesteigert werden. Die sollen mit Second-Life Batterien betrieben werden, heißt: mit Batterien, die schon woanders ein erstes Leben hinter sich haben und dort den Anforderungen, wie z. B. eine besonders schnelle Lieferung von Strom nicht mehr genügen, aber als Zwischenspeicher für überschüssigen Sonnenstrom noch taugen.

Bereits routinierte Zusammenarbeit mit Solarwatt

Projektiert und gebaut wurde die Anlage von der deutschen KOCO Energy AG. Deren Projektkoordinator Daniel Kruse verweist in einer Mitteilung auf die routinierte Zusammenarbeit mit Solarwatt bei zahlreichen Projekten sowie die jahrelange Kenntnis der baulichen und architektonischen Anforderungen des denkmalgeschützten Stadions.

Durch Polarstern sind Betrieb und Finanzierung der Photovoltaikanlage auf mindestens zehn Jahre gesichert. Timo Rohwedder, Geschäftsführer der Olympiastadion Berlin GmbH, sieht es als großen Vorteil an, als Betreiber des Stadions nicht selbst investieren zu müssen. Und auch für das finanziell chronisch klamme Land Berlin, dem das Olympiastadion gehört, ist dieses Modell ein Segen, bei dem Unternehmen und Kommunen als Immobilienbesitzer durch Partnerschaften im Zuge von Power Purchase Agreements (PPA) ihre CO2-Emissionen reduzieren und gleichzeitig ihre Energiekosten stabilisieren, ohne einen Mehraufwand zu haben, und ohne durch die Versorgung von Mietern die Pflichten eines Energieversorgers übernehmen zu müssen.

Solarwatt will trotz Corona-Krise weiter wachsen

Unsere Solarmodule liefern über mehrere Jahrzehnte zuverlässig sauberen Sonnenstrom und machen die Olympiastadion Berlin GmbH damit zumindest in Teilen unabhängig von immer weiter steigenden Energiepreisen“, erklärte Solarwatt-Geschäftsführer Detlef Neuhaus.

Aus der neuen Produktionsanlage, die Solarwatt im vergangenen Jahr in Dresden in Betrieb genommen hat, stammen die Module für das Stadiondach indes noch nicht. Die ist weiter in der Anlaufphase – wenn auch mit einigen Verzögerungen durch die Corona-Pandemie. Den Wachstumskurs setzt Solarwatt unterdessen fort. Die Mitarbeiterzahl hat aktuell die 600 erreicht, der Umsatz ist nach 120 Millionen Euro im Jahr 2020 im vergangenen Jahr auf 160 Millionen gestiegen, teilte Solarwatt auf Anfrage mit. Hätte es die Lieferschwierigkeiten bei einigen Partnern auf dem Weltmarkt nicht gegeben, hätte er noch höher liegen können, hieß es weiter. Für dieses Jahr liegt das Umsatzziel bei 265 Millionen Euro. Heißt auch: Solarwatt will weiter expandieren.

Von Holger Grigutsch