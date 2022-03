Russische Diamanten im Visier: Warum Antwerpen vor dem fünften Sanktionspaket zittert

Brüssel

Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine habe in den Straßen des Diamantenviertels von Antwerpen Schockwellen ausgelöst, schrieb eine Zeitung. Dabei ist nichts passiert. Noch nicht, muss man einschränkend sagen.

Seit einem halben Jahrtausend mindestens werden in der belgischen Hafenstadt Diamanten gekauft und verkauft. Über die Jahrhunderte hinweg ist Antwerpen zu einem der wichtigsten Handelsplätze für die Edelsteine geworden.

Funkelnde Steine aus russischen Minen

Heute gilt das vor allem für funkelnde Steine, die aus russischen Minen stammen. Dort werden weltweit die meisten Diamanten gefördert. Und 86 Prozent der russischen Rohdiamanten finden ihren Weg nach Antwerpen, um dort umgeschlagen zu werden. Das ist ein äußerst lukratives Geschäft. Im vergangenen Jahr machten die Händler etwa 34 Milliarden Euro Umsatz. Etwa fünf Prozent der belgischen Exporte gehen auf das Diamantenbusiness zurück.

Das Geschäft lief so gut, dass der Händlerverband Antwerp World Diamond Centre (AWDC) und das russische Minenunternehmen Alrosa noch im Dezember 2021 ihr Kooperationsabkommen erneuerten. Warme Worte wurden ausgetauscht.

Großbritannien und USA hat Import sanktioniert

Doch seit die russische Armee Ende Februar in die Ukraine einmarschiert ist und die EU Sanktionen gegen Russland verhängt hat, herrscht unterirdische Stimmung an der Diamantenbörse. Händlersprecher Tom Neys warnte, dass Sanktionen in Antwerpen mehr Schaden anrichten könnten als in Russland: „Die Russen können ihre Diamanten ganz leicht in Nicht-EU-Staaten auf den Markt bringen.“ Neys meinte damit Handelsplätze in Indien oder Dubai.

Wie gesagt, noch ist nichts passiert. Die EU hat zwar den Export von Luxusartikeln nach Russland verboten, die Einfuhr von Diamanten aus Russland aber nicht. Noch nicht.

Doch Großbritannien hat Alrosa schon auf die Sanktionsliste gesetzt. Auch die US-Regierung hat den Import russischer Diamanten verboten. Derzeit denken Diplomaten und Juristen in der EU über ein fünftes Sanktionspaket gegen Russland nach. Es könnte sein, dass es dann auch die Diamantenbörse von Antwerpen trifft.

Von Damir Fras/RND