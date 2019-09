Ein in Frankreich hergestellter Biokäse ist offenbar mit Bakterien verseucht. Der Hersteller warnt nun vor dem Verzehr des Käses - Kunden könnte sonst eine Listerien-Erkrankung drohen, so ein Schreiben. Betroffen sind demnach die Sorten "Tomme d'Alsace fett" und "Tomme d'Alsace mager natur".

Eine Listeriose äußert sich mit Durchfall und Fieber. Schwangeren, Senioren und Menschen mit schwachem Immunsystem drohen dem Käsehersteller zufolge gar Blutvergiftungen und Hirnhautentzündungen - potentiell tödliche Krankheiten. Außerdem könne - auch ohne Symptome einer Erkrankung - ein ungeborenes Kind durch eine Infektion geschädigt werden.

Dementsprechend rät der Hersteller von einem Verzehr unbedingt ab. Verbraucher sollten den Weichkäse umgehend entsorgen oder in die Verkaufsstelle zurückbringen. Der Kaufpreis werde erstattet. Betroffen sind laut dem Hersteller sämtliche Chargen, die zuletzt in in Biomärkten in Deutschland erhältlich waren.

Von Christoph Höland/RND