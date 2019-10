Berlin

Seit Monaten häufen sich die schlechten Nachrichten von der Konjunktur, die trübe Prognose der Wirtschaftsforscher ist also keine Überraschung mehr. In diesem Jahr soll es nur noch für ein halbes Prozent Wachstum reichen, im nächsten erwarten sie nur eine leichte Belebung. Ungewöhnlicher ist schon der deutliche Hinweis, dass es der Staat in dieser Lage mit dem Sparen nicht übertreiben soll.

Die großen Institute halten mehrheitlich wenig von schuldenfinanzierter Konjunkturbelebung, es hat deshalb besonderes Gewicht, wenn sie schreiben: „Ein Festhalten an der schwarzen Null wäre schädlich.“ Das ist kein grundsätzlicher Sinneswandel, auch keine Abkehr vom Prinzip der Schuldenbremse - aber eben der Hinweis, dass man den Abschwung nicht noch beschleunigen sollte.

Denn das Eis ist dünner, als es die Zahlen zeigen. Das Wirtschaftswachstum lebt schon seit einiger Zeit vom Konsum - ungewöhnlich für Deutschland. Dagegen steckt die Industrie, die mit ihren Exporten jahrelang den Aufschwung garantierte, schon seit einiger Zeit in der Rezession. Nicht nur "technisch" mit zwei Minusquartalen in Folge, sondern gefühlt und real. Die Auftragseingänge schrumpfen seit eineinhalb Jahren, es wird Kurzarbeit angemeldet, die Nachrichten von Stellenstreichungen häufen sich.

Mehr als ein zyklischer Abschwung

Dahinter steckt mehr als der irgendwann fällige zyklische Abschwung. Die Handelskonflikte der USA hinterlassen ihre Spuren bei den Exporteuren, und die Autobranche steckt in einem dramatischen Strukturwandel, der nicht in ein paar Monaten erledigt sein wird.

Deshalb wäre ein kurzfristiges Konjunkturprogramm rausgeworfenes Geld. Doch Investitionen in Infrastruktur und damit Wettbewerbsfähigkeit sind sinnvoll und Hilfen für den Strukturwandel vor allem am Arbeitsmarkt dringend nötig. Denn im allgegenwärtigen Lamento über den Fachkräftemangel wird gern vergessen, dass es Millionen Fachkräfte gibt, deren gestern erworbenes Wissen morgen wenig wert sein wird. Sie für die Zukunft zu qualifizieren, wird viele Betriebe überfordern - und ist staatliche Investitionen wert.

Von Stefan Winter/RND