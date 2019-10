Die Digitalisierung und aggressive Mitbewerber setzen den Hausgerätehersteller Miele unter Druck. Bis Ende 2021 sollen weltweit über 1000 Stellen wegfallen. Am Standort Gütersloh droht danach ein weiterer Jobkahlschlag.

Eine Arbeiterin klebt Aufkleber auf eine Waschmaschine am Hauptsitz der Miele & Cie KG. Der Hausgerätehersteller Miele will bis Ende 2021 weltweit rund 1070 Stellen abbauen, davon etwa 240 in Deutschland. Weitere 650 Stellen sollen bis Ende 2025 im Gütersloher Werk wegfallen. Quelle: Ina Fassbender/dpa