Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil stellt sich angesichts des Kriegs in Nordsyrien gegen die VW-Pläne, ein Werk in der Türkei zu errichten. Die neue Fabrik dort sei “unter aktuell gegebenen Bedingungen nicht vorstellbar”, so der SPD-Politiker, der auch im VW-Aufsichtsrat sitzt.