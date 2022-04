Berlin/Hannover/Frankfurt

Wenn Fabian Schäfers die Bilder aus Ukraine sieht, bringt ihn das in Gewissensnöte. „Es ist schlimm, was dort passiert, und natürlich muss man alles tun, damit diese Gräueltaten aufhören“, sagt der 42-Jährige. Einerseits.

Andererseits weiß Schäfers sehr genau, dass „alles tun“ auch einen Boykott russischer Gaslieferungen einschließen würde. Und dass er, falls dieser verhängt würde, seine 220 Mitarbeiter sofort auf unbestimmte Zeit nach Hause schicken müsste.

Schäfers ist Geschäftsführer von Porcelaingres, einem Hersteller von Keramikfliesen in Vetschau im Spreewald. In seiner Fabrikhalle steht ein 100 Meter langer Ofen, der die Fliesen bei 1200 Grad brennt und dafür gewaltige Mengen an Gas verfeuert: 12,8 Millionen Kubikmeter im Jahr – so viel wie 800.000 Einfamilienhäuser verbrauchen.

Schäfers bezieht die Energie über einen lokalen Versorger, das meiste kommt direkt aus Russland. „Ich weiß, dass wir mit unseren Produkten indirekt den Krieg finanzieren“, sagt er. „Und gleichzeitig weiß ich, dass Hunderte Existenzen davon abhängen, dass wir weiter produzieren.“

Der Unternehmenschef aus Brandenburg steckt in einem Dilemma, und er ist nicht der Einzige. Millionen Menschen treibt derzeit diese Frage um: Sollte Deutschland jetzt aus russischem Gas aussteigen und damit schwerwiegende Folgen für Wirtschaft und Wohlstand riskieren?

Von einem moralischen Standpunkt lässt sich die Frage nur mit „ja“ beantworten. Was sind ein paar fehlende Prozente beim Bruttoinlandsprodukt gegen vergewaltigte Frauen und getötete Kinder in Butscha, Irpin oder Mariupol?

Moral allein hilft nur bedingt

Doch Moral allein hilft in der Sache nur bedingt weiter. Denn niemand kann mit Sicherheit sagen, ob Russlands Präsident Wladimir Putin das Morden im Falle eines Embargos tatsächlich beenden würde.

Könnte es nicht sogar sein, dass alles noch viel schlimmer würde, wenn Russland nichts mehr zu verlieren hätte? Und wäre es nicht geradezu töricht, wenn Deutschland sich dann selbst in eine schwere Wirtschaftskrise gestürzt hätte.

Es gibt keine Gewissheit in diesen Fragen, und deshalb führen sie zu Streit – in der Politik wie in der Wissenschaft.

Deutschlands Ökonomen tragen seit Wochen einen öffentlichen Streit aus, der bisweilen an eine Schlammschlacht erinnert. Embargo-Gegner müssen sich Anlehnung an die britische Appeasementpolitik gegenüber Nazi-Deutschland als „Beschwichtiger“ schelten lassen, Embargobefürwortern wird „Realitätsferne““ vorgeworfen.

In den sozialen Medien sind die Beschimpfungen zum Teil deutlich übler, so dass sich der Wirtschaftsweise Achim Truger genötigt sah, seine Zunft zu einem verbalen Waffenstillstand aufzurufen.

Der bekannteste Embargo-Gegner ist Michael Hüther. „Viele Unternehmen wären in ihrer Existenz bedroht“, sagt der Chef des arbeitgebernahen Instituts der deutschen Wirtschaft. Ein Boykott russischen Öls sei machbar, die Importe ließen sich bis Jahresende ersetzen. Beim Gas aber gehe das wegen der Pipelines nicht, „da hätten wir schlichtweg eine Versorgungslücke“, erklärt Hüther im Gespräch mit dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

Sein Institut hat ausgerechnet, dass wichtige Wirtschaftszweige bis Ende des Jahres kaum auf Gas verzichten können: Das Einsparpotenzial in der chemischen Industrie liege bei gerade einmal 4 Prozent, bei Glas- und Keramik bei 7,6 und beim Fahrzeugbau bei 8,9 Prozent. Gesetzlich vorgeschrieben sei zugleich, dass Privathaushalte bevorzugt Gas bekämen, auch Gaskraftwerke müssten als Fernwärmelieferanten weiter versorgt werden. „Es träfe also die Industrie und vor allem die Grundstoffproduktion“, so Hüther. Das hätte dann Folgen für ganze Wertschöpfungsketten, am Ende könnten überall die Bänder stillstehen.

Hüther prophezeit Produktionsausfälle und Arbeitslosigkeit, Zahlen aber nennt er nicht. Die genauen Auswirkungen sind aus seiner Sicht nicht seriös prognostizierbar.

Das sieht Rüdiger Bachmann, der derzeit lauteste Embargo-Befürworter, völlig anders. Mit deutschen Kolleginnen und Kollegen hat der in den USA lehrende Ökonom bereits Anfang März durchgerechnet, was ein Gaslieferstopp kosten würde. Auf Grundlage aktueller Wirtschaftsmodelle kamen sie auf drei Prozent des Bruttoinlandsprodukts.

An der Rechnungen gab es Kritik, Bachmann und Kollegen würden unterschätzen, wie schwierig es in manchen Branchen sei, Gas zu ersetzen.

In der Fliesenproduktion von Fabian Schäfers etwa geht nichts ohne Gas. „Es gibt keine Alternative“, sagte er. „Mit Strom könnten wir die für den Brennvorgang nötigen Temperaturen nicht erreichen.

Auf solche Fälle haben die Ökonomen reagiert. Mittlerweile gehen Bachmann und Mitstreiter von einer Rezession in der Größenordnung der Corona-Pandemie aus, falls das Gas vom einen auf den anderen Tag abgeschaltet wird. Das wäre ein Einbruch der Wirtschaftsleistung um 4,9 Prozent und entspricht damit in etwa dem, was auch der Wirtschaftsweise Truger aus dem Lager der Embargoskeptiker prognostiziert - der allerdings betonte, dass die Schäden auch größer ausfallen könnten.

Unterm Strich liegen die Rechnungen also nicht mehr weit auseinander: Es geht um rund 200 Milliarden Euro, die Deutschlands Wirtschaft 2022 fehlen könnten.

Die Schlussfolgerungen allerdings könnten unterschiedlicher kaum sein. Bachmann glaubt, dass ein Lieferstopp „funktionieren“ könne - eine „kluge Wirtschaftspolitik“ mit Einsparungen, Kurzarbeit, Unternehmenshilfen und Sozialleistungen vorausgesetzt. „Ich sehe keine andere Möglichkeit, als Russland so zu destabilisieren, dass es künftig die Finger von anderen Staaten in Europa lässt“, sagt der Ökonom.

Truger hingegen befürchtet eine Rezession, die den industriellen Kern der Wirtschaft trifft. „Es wäre dann eine Mammutaufgabe, Jobverluste, Firmenpleiten und negative Verteilungswirkungen effektiv abzufedern“, sagt er.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) halten die Argumente der Embargo-Skeptiker für überzeugender. „Wir verfolgen ja eine Strategie, uns unabhängig von russischem Gas, von Kohle, vom Öl zu machen“, wiederholt Robert Habeck dieser Tage immer wieder. „Nur eben nicht sofort.“

Bei Kohle ist der Entschluss für einen Importstopp am Donnerstag auf EU-Ebene gefallen, beim Öl könnte es in Kürze so weit sein, beim Gas aber dürfte es dauern. „Ohne russisches Gas kommen wir nicht durch den nächsten Winter“ – den Satz hört man derzeit häufig.

Wer mit Gas zu tun hat, beobachtet nun mit bangen Blicken die Preise für Dutch TTF, der Referenzsorte für den europäischen Markt. Wie ein Seismograph zeigt die Preisentwicklung der Terminkontrakte an, wie es um den Krieg in der Ukraine und die Versorgung für den nächsten Winter bestellt ist.

Vergangene Woche gingen die Notierungen nach unten, weil es wärmer wurde und starker Wind viel Ökostrom ins Netz wehte. Gaskraftwerke konnten ihre Leistung drosseln. In normalen Jahren würde sich der Trend nun verstärken, weil das Ende der Heizperiode naht. Widowmaker (Witwenmacher) nennen das die Händler, was derzeit noch makabrer als in normalen Zeiten wirkt.

Am Freitagvormittag allerdings schossen die Notierungen rapide in die Höhe. Meldungen über Angriffe russischer Truppen auf eine Gas-Verdichterstation in der Region Luhansk waren die Ursache.

Rohstoffbörsen zeigen sich verunsichert

Das zeigt, wie sensibel und verunsichert die Rohstoffbörsen derzeit sind. Und es spielt Putin in die Hände. Die Experten des Finanzdienstes Bloomberg gehen davon aus, dass Russland in diesem Jahr rund 320 Milliarden Dollar mit Energieexporten verdienen wird, rund ein Drittel mehr als 2021. Eine Megawattstunde Dutch TTF Gas kostete am Freitagmittag etwa 109 Euro. Vor einem Jahr waren es um die 16 Euro gewesen. Putin, das ist die bittere Wahrheit, profitiert von der Unsicherheit, die er selbst angerichtet hat.

Der einzige Ausweg ist, die Abhängigkeit von russischer Energie zu reduzieren. Wie das funktionieren kann, hat die Brüsseler Denkfabrik Bruegel durchgespielt. Es müsse in den nächsten Monaten so viel Flüssiggas (LNG) wie irgend möglich nach Europa geschafft werden, um die Speicher für den Winter aufzufüllen. Brennstoff und Kosten müssten fair aufgeteilt werden, außerdem müsse die EU verhindern, dass sich Mitgliedsländer beim LNG-Einkauf gegenseitig in die Höhe bieten.

Trotzdem wird es teuer. 12 Milliarden Euro hat das Auffüllen der Gasspeicher in den vergangenen Jahren gekostet, dieses Jahr könnten bis zu 70 Milliarden Euro fällig werden. An massiven staatlichen Hilfen würde dann kein Weg vorbei führen.

Der Bundesverband mittelständische Wirtschaft (BVMW) warnt bereits vor „schweren Verwerfungen“ falls russische Gaslieferungen ausfallen sollten. „Die aktuellen Bestrebungen, die Abhängigkeit von russischen Energielieferungen so schnell wie möglich zu reduzieren, ist mehr als verständlich – wir müssen jedoch aufpassen, die Wirtschaft bei diesem Ablösungsprozess nicht unter die Räder kommt“, sagte Bundesgeschäftsführer Markus Jerger dem RND. Die Bundesregierung müsse kleine und mittelständische Unternehmen im Blick behalten und zeitgleich alles versuchen, um die Bedeutung von Gas im deutschen Energiesystem zurückzudrängen. „Die deutsche Wirtschaft ist anpassungsfähig, sie braucht nur die richtigen Rahmenbedingungen und die entsprechende Unterstützung“, sagt Jerger.

Das sieht auch Fabian Schäfers aus Vetschau so. Er bezahlt schon jetzt mehr als eine Millionen Euro zusätzlich für Energie- und das jeden Monat. „Selbst für gesunde Unternehmen wie uns ist das nicht auf Dauer abzufedern“, sagt er.

Schäfers wäre bereit, selbst mehr in die Energieeffizienz seiner Produktion zu investieren. Auf das Dach seiner Fabrik hat er die größte Solarstromanlage Brandenburgs Schrauben lassen. „Auch wir wollen so schnell wie möglich weg von Lieferungen aus Russland“, sagt er – Betonung auf „wie möglich“.

