Laster fahren aus dem Homeoffice? Was wie ein Scherz über das mobile Arbeiten bei VW klingt, könnte mit einem Pilotprojekt auf dem Wolfsburger Werksgelände bald realistisch werden. So könnte den Beschäftigten demnächst ein exotisches Gefährt auf dem Wolfsburger Werksgelände begegnen. Denn hier will Volkswagen den Einsatz eines ferngesteuerten Lastwagens erproben.

Volkswagen testet, ob eine Fahrerin oder ein Fahrer vom Büro aus, als sogenannter Teleoperator, den Laster genau so gut steuern kann wie aus dem Führerhaus. Über 4G-Netz steuert er den Lastwagen fern. Mitarbeitende des Pilotprojekts „FernWagen“ testen das Fahrzeug parallel zum normalen Betrieb. Während des Pilotprojekts sitzt ein zweiter Fahrer an Bord, der die Situation überwacht und jederzeit eingreifen kann.

Fahrzeuge vom Büro aus steuern

Welche Vorteile sich das Unternehmen davon verspricht, erläutert Projektleiter Tobias Röhricht, Leiter der Transportplanung im Stammwerk: „Mit einem ferngesteuerten LKW könnten wir die Arbeitszeit eines Fahrers effizienter nutzen, weil seine Standzeiten – also die Wartezeiten bis zur Entladung – wegfallen.“ Diese seien bei Transporten auf dem Werksgelände im Vergleich zum Fernverkehr relativ hoch. Der Clou: Im Büro kann sich die Fahrerin oder der Fahrer ganz einfach auf einen zweiten Laster schalten, während der erste entladen wird. „Gleichzeitig könnten wir damit dem heute schon bestehenden Engpass bei Lkw-Fahrern begegnen.“

VW nennt diese Technologie auch „Teleoperation.“ Sie sei ein möglicher Zwischenschritt zum rein autonomen Fahren, meint Christian Mommertz von der Konzernlogistik. „Die Teleoperation ist die Kombination von der heute verfügbaren autonomen Technologie und Menschen, die das Fahrzeug aus einem Büro heraus steuern und kontrollieren.“ Er kann sich Teleoperation auch bei weiteren internen Fahrten gut vorstellen, nicht nur im Werk Wolfsburg.

Mit dem Pilotprojekt „FernWagen“ erproben die Wolfsburger Autobauer jetzt erstmals teleoperierte Logistikfahrzeuge im Außenbereich des Werkes. Partner bei dem „FernWagen“-Pilotprojekt ist das Unternehmen „Fernride“ aus München. „In dem gemeinsamen Projekt wollen Volkswagen und Fernride zeigen, dass sich wesentliche Teile der Logistik-Wertschöpfungskette mittels Teleoperationstechnologie schon heute rentabel und sicher automatisieren lassen“, so eine VW-Sprecherin.

In den nächsten Wochen soll es losgehen, ein genauer Zeitpunkt ist noch nicht bekannt. Vier Wochen sind für das Projekt angesetzt. In dieser Zeit fährt der „FernWagen“ auf zwei Routen im Werk. Wo diese genau verlaufen, verrät die Sprecherin nicht. Nur so viel: Der „FernWagen“ wird größtenteils Komponenten und leere Behälter transportieren.

Dieser Text erschien zuerst in der Wolfsburger Allgemeinen und Aller-Zeitung.

Von Niklas Engelking/RND