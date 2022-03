Eskalation auf dem Asphalt: Warum rasten manche Menschen im Straßenverkehr aus?

Herr Fastenmeier, wer im Straßenverkehr unterwegs ist, gewinnt schnell den Eindruck, dass Beschimpfungen und Beleidigungen an der Tagesordnung sind. Verleitet der Straßenverkehr zu aggressivem Verhalten?

Grundsätzlich bietet der Verkehr großes Aggressionspotenzial. Das Interesse jedes Einzelnen ist ja in der Regel, schnell und ungehindert Entfernungen zu überbrücken. Wenn das nicht gelingt und sich andere nicht so verhalten, wie ich es erwarte, entstehen Konflikte. Lieferdienste zum Beispiel, die die Straße blockieren, führen zu Frustration. Wenn dann noch Termindruck dazukommt, kann diese in Aggression umschlagen. In vielen Situationen ist auch mangelnde Information ein Problem – etwa bei Staus. Dann entsteht ein Gefühl des Kontrollverlustes. Für viele Menschen ist es schwer auszuhalten, in eine unerwartete Situation hineinzukommen und überhaupt nicht zu wissen, was los ist.

Welche Rolle spielen in diesem Zusammenhang die Infrastruktur und Verkehrsregeln?

Eine sehr große. Sie sind oft ein Hauptgrund für aggressives Verhalten. Nachteilig wirkt sich etwa aus, wenn Kreuzungsbereiche nicht gut einsehbar oder Verkehrsführungen uneindeutig sind. Manche Regeln sind nicht allen Verkehrsteilnehmern bekannt – etwa wie viel Abstand beim Überholen von Radfahrenden vorgeschrieben ist. Probleme entstehen zum Beispiel auch, wenn der Charakter der Straße nicht zur erlaubten Geschwindigkeit passt, also subjektiver und objektiver Eindruck nicht übereinstimmen. Wenn auf einer gut ausgebauten, vierspurigen Straße Tempo 30 gilt, verleitet das viele Verkehrsteilnehmer zur Reaktanz, also zum Widerstand gegen die als unberechtigt wahrgenommene Einschränkung.

Was der eine als aggressiv empfindet, ist für den anderen ein normales Verhalten.

Gibt es verschiedene Ausprägungen von aggressivem Verhalten im Verkehr?

In der Verkehrspsychologie unterscheiden wir zwei Arten von aggressivem Verhalten: Die instrumentelle Aggression ist Mittel zum Zweck, sie dient dazu, schneller ans Ziel zu kommen, etwa indem ich riskant überhole. Menschen, die sich so verhalten, fehlt es oft an Empathie, sie wollen andere aber nicht schädigen. Bei der feindseligen Aggression ist hingegen genau das das Ziel. Sie wird meist durch Wut oder Kränkung ausgelöst. Der Verkehrsteilnehmer möchte sich für die als ungerecht empfundene Behandlung durch andere revanchieren.

Neigen bestimmte Charaktere zu besonders ausgeprägten aggressiven Verhalten?

Ein solches Verhalten zeigen vor allem Menschen, die ohnehin ein hohes Aggressionspotential besitzen. Das trifft etwa auf narzisstische und egozentrische Persönlichkeiten zu, die ihre Impulse nur schwer kontrollieren können. Oft spielt auch ein gewisses Machtgehabe eine Rolle. Poser und Raser zum Beispiel gehören zu den neuen Gefährdergruppen. Meist handelt es sich dabei um junge Männer aus problematischen sozialen Kontexten, die in einer Parallelgesellschaft leben und sich von geltenden Normen und Regeln verabschiedet haben. Auch einige Frauen neigen dazu. Sie kalkulieren Opfer mit ein, Fremdgefährdung ist ihnen egal. Das ist aber eine kleine, radikale Minderheit. Die allermeisten Verkehrsteilnehmer verhalten sich regelkonform.

Wolfgang Fastenmeier ist Professor für Arbeitspsychologie und Psychologie des Verkehrswesens an der Psychologischen Hochschule Berlin (PHB). Außerdem ist er Leiter des Instituts Mensch-Verkehr-Umwelt (MVU) in München sowie Präsident der Deutschen Gesellschaft für Verkehrspsychologie. Quelle: Privat

Trotzdem: Viele Menschen haben das Gefühl, dass die Aggressivität im Straßenverkehr in den vergangenen Jahren zugenommen hat.

Wissenschaftlich ist das aber nicht belegbar, hier spielt eher die subjektive Sichtweise eine Rolle. Was der eine als aggressiv empfindet, ist für den anderen ein normales Verhalten. Eine zunehmende Verkehrsdichte und eine allgemeine Verrohung in der Gesellschaft mögen zwar für eine Verschärfung des Problems sprechen. Und auch in Befragungen etwa zum Verkehrsklima wird häufig Rücksichtslosigkeit beklagt. Andererseits ist im Zentralregister in Flensburg ein Rückgang an Punkteeintragungen zu verzeichnen, die auf aggressives Verhalten wie zu dichtes Auffahren zurückzuführen sind.

Oft richtet sich aggressives Verhalten gegen Menschen, die andere Verkehrsmittel nutzen. Menschen, die Auto fahren, schimpfen auf Radfahrende und umgekehrt. Woran liegt das?

Jeder Verkehrsteilnehmer entwickelt eine gewisse Egozentrik, jedes Verkehrsmittel wird „beinahe“ als Feind des anderen wahrgenommen. Autofahrer sitzen in einer Art schützendem Kokon, Beschimpfungen und Beleidigungen bleiben in der Regel folgenlos. Das verstärkt unter Umständen ein solches Verhalten. Radfahrende wiederum sehen sich oft als die Guten und moralisch im Recht. Das grundsätzliche Problem ist, dass Verkehrsteilnehmer selten lernen, die Perspektive des anderen einzunehmen. Das sollte deshalb unbedingt Bestandteil einer weiterführenden Verkehrsausbildung sein. Es müsste eine Sensibilisierung erfolgen, die dazu führt, das eigene und auch das Verhalten anderer zu reflektieren: Was kann er gut, was kann er nicht so gut?

Welchen Beitrag kann jede und jeder Einzelne für mehr Harmonie im Straßenverkehr leisten?

Die etwa altmodisch anmutende Trias „Vorsicht, Umsicht, Rücksicht“ sollte meiner Ansicht nach auch heute noch beherzigt werden. Wer die anderen Verkehrsteilnehmer als Partner sieht, ist weniger anfällig für Aggression. Wir sollten uns auch nicht auf Provokationen einlassen. Ich muss darauf ja nicht reagieren. Deeskalation ist immer gut.

Von Sebastian Hoff/RND