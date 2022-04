Nutzer in den Sozialen Medien zeigen sich am Samstag empört über den Online-Handel des Lebensmitteleinzelhandels Kaufland. So berichten zahlreiche Nutzer über Produkte, die rechtsextreme Symbole des ultranationalen Asow-Regiments abbilden. Darunter Flaggen oder Kleidung. Die Produkte wurden bereits entfernt.

Das nationalistische Asow-Kampfbatallion verwendet als Erkennungszeichen eine blaue sogenannte Wolfsangel auf gelbem Grund. Die Wolfsangel wurde auch als Symbol von der SS im Dritten Reich genutzt.

Die Asow-Gruppierung gilt auch im Krieg in der Ukraine als äußerst umstritten. Im Konflikt kämpfen Asow-Nationalisten vor allem gegen pro-russische Separatisten im Osten der Ukraine. Russlands Präsident Wladimir Putin spricht seit Kriegsbeginn davon, die Ukraine müsse „entnazifiziert“ werden. Damit spielt er offenbar auch auf die Asow-Gruppierung in der Ukraine an. 2014 befreite das Asow-Regiment das von Russland besetzte Mariupol im Konflikt um die Krim.

Vielen Dank für den wichtigen Hinweis. Wir haben die Produkte unverzüglich entfernen lassen. — Kaufland (@kaufland) April 2, 2022

Kaufland hatte sich auf Twitter für die zahlreichen Hinweise verschiedener Nutzer bedankt und angegeben, die Produkte aus dem Online-Handel entfernt zu haben. Tatsächlich lassen sich keine Produkte mehr finden, die die Asow-Symboliken aufgreifen.

Der Lebensmitteleinzelhändler erklärte auch, dass die Produkte nicht direkt von Kaufland angeboten würden: „Auf unserem Marktplatz können verschiedene Verkäufer ihre Produkte verkaufen“, antwortet der Konzern auf den Hinweis eines Nutzers auf Twitter.

RND/hyd