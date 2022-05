Embargo gegen Putins Öl wird Ostdeutschland hart treffen

Leipzig

Stehen im Osten bald viele Räder still? Den neuen Bundesländern droht im Falle des von der EU-Kommission geplanten Öl-Embargos gegen Russland eine noch nie dagewesene Teuerungswelle an den Tankstellen. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) betont zwar, Deutschland werde insgesamt nicht „in eine Ölkrise reinrutschen“. Zugleich räumt Habeck aber auch ein, dass ein Öl-Einfuhrstopp aus Russland Ostdeutschland im Vergleich zum Westen härter treffen würde. „Dort wird es rumpelig werden“, so Habeck. Es werde hohe Preissprünge oder womöglich auch zeitlich Ausfälle geben. Nach Einschätzung von Experten könnte der Sprit-Preis hier zumindest kurzfristig die Drei-Euro-Marke reißen.

Konkret plant die EU-Kommission, dass nach einer Auslaufphase von sechs Monaten ein Einfuhrverbot für Rohöl in die EU gelten soll und nach acht Monaten dann auch ein Einfuhrverbot für Ölprodukte. „Wir schlagen ein Embargo für russisches Öl vor“, bestätigte Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Mittwoch in Straßburg. Ungarn und die Slowakei könnten indes eine längere Übergangsfrist von 20 Monaten erhalten. Beide EU-Länder beziehen noch einen Großteil ihres Ölbedarfs aus Russland und sehen sich auch wegen eines fehlenden Meereszugangs nicht in der Lage, schnell alternative Lieferquellen zu erschließen. Auch Tschechien fordert für sich eine Ausnahme.

Osten hängt am Öl-Tropf Russlands

Weshalb es gerade den Osten Deutschlands so hart treffen würde, liegt an den unterschiedlichen Versorgungswegen. Während im Westen das Rohöl bereits überwiegend über die Häfen in Hamburg oder auch Rotterdam kommt, werden der Osten und die Raffinerien in Schwedt/Oder und Leuna vor allem durch die Erdöl-Pipeline Druschba aus Russland versorgt. Fiele das russische Öl weg, müsste Ersatz zu schlechteren Konditionen beschafft werden.

Dazu kommen drei weitere bisher ungelöste Probleme: Die Erdöl-Raffinerie in Schwedt/Oder wird vom russischen Staatskonzern Rosneft betrieben, der wenig Interesse daran haben dürfte, dass anderes als russisches Erdöl verarbeitet wird. Deshalb müsste in einem ersten Schritt dort eine Enteignung stattfinden. In einem zweiten Schritt wäre die Raffinerie dann auf das neue Rohöl mit anderer Zusammensetzung umzustellen. Wie lange das dauern würde, ist derzeit noch unklar. Dass aber auch das zusätzliche Kosten verursachen würde, dagegen nicht. Und gleichzeitig müsste trotz Umstellung die Produktion aufrecht erhalten werden.

IHK warnt: Osten wird wieder abhängig vom Westen

Betroffen wäre in jedem Fall der Flughafen BER, der aus Schwedt Kerosin bezieht. Ob der Treibstoff der Flughäfen Leipzig-Halle sowie Dresden überwiegend aus Leuna kommt, mochte ein Sprecher des Versorgers AFS auf Anfrage nicht sagen. Man werde sich dazu nicht äußern, hieß es. In der Total Energies Raffinerie in Leuna, die auch 1300 Tankstellen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen versorgt, läuft die Umstellung auf anderes Rohöl hingegen schon seit geraumer Weile. Total Energies will bis Jahresende unabhängig von russischem Öl sein.

Die Industrie- und Handelskammer Ostbrandenburg warnte vor einer Spaltung der Republik. Bei einem Embargo sei der Osten wieder vom Westen Deutschlands abhängig bei der Lieferung von Benzin und Diesel, sagte IHK-Hauptgeschäftsführer Gundolf Schülke der Deutschen Presse-Agentur. „Wir reißen neue Gräben auf und wollten das längst überwunden wissen.“ Wenn PCK keine Rohstoffe mehr zur Weiterverarbeitung liefere, würden der Straßenbau, die Chemische Industrie und die Kunststoffverarbeitung in Mitleidenschaft gezogen. erschließen.

Hohe Transportkosten treiben Spritpreise hoch

Joachim Ragnitz, Vize-Chef des Dresdner Ifo-Instituts, spricht von einem „Sondereffekt, da in Ostdeutschland ja faktisch nur russisches Öl weiterverarbeitet wird; es gibt ja keine Pipelines von West nach Ost“. Deswegen sei hier auch die Abhängigkeit von Russland viel größer als in Deutschland insgesamt. Kommt es tatsächlich zu einem Embargo gegen Russland, so müsste Benzin von weiter entfernten Raffinerien – beispielsweise Ingolstadt, Wesseling oder auch Brunsbüttel – angeliefert werden. Selbst die Nähe zu Polen und Tschechien helfe wenig, da auch dort russisches Öl verarbeitet wird. „Heißt also: Auf den ‚normalen‘ Benzinpreis kommen noch die Transportkosten drauf“, so Ragnitz. „Und möglicherweise gibt es auch Verknappungen, weil wir nicht ausreichend Tanklastwagen oder Tankeisenbahnwaggons haben.“

Nicht einmal die von Habeck ins Spiel gebrachte Möglichkeit, Rohöl aus dem Nahen Osten per Tankschiff nach Rostock oder Danzig zu liefern und dann in die Druschba-Pipeline zu pumpen, löse das Problem. „Der Weg um Dänemark herum ist etwas länger, also teurer.“ Noch schwieriger dürfte es sein, ausreichend Tankschiffe zu bekommen, warnt Ragnitz. Nach dem Bekanntwerden eines sich abzeichnenden Öl-Embargos gegen Russland stiegen die Preise an den Börsen am Mittwoch weiter an. So kostete ein Barrel (159 Liter) rund 109 Dollar, etwa vier Dollar mehr als am Vortag. In der Folge kletterte Superbenzin E 10 an den Tankstellen im Durchschnitt wieder über zwei Euro, Diesel sogar auf rund 2,08 Euro.

Sonder-Pauschale für Rentner?

Ein ADAC-Sprecher sagte auf LVZ-Anfrage: „Falls es zu einem ganzen oder teilweisen Ausfall der Raffinerie Schwedt kommt, dann könnten die Spritpreise gerade in den von dort belieferten Gebieten Ostdeutschlands vorübergehend steigen, bis der zu erwartende Anpassungsprozess bewältigt ist.“ Autofahrer sollten Ruhe bewahren und von Hamsterkäufen absehen.

Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulig räumte in Dresden ein, das Sanktionspaket der EU werde auch Auswirkungen auf den Freistaat haben. Die drastischen „Preissteigerungen treffen besonders die hart, die nicht so viel auf dem Konto haben; oder als Berufspendler mit dem gebrauchten Diesel oder als Eigenheimbesitzer mit der alten Gasheizung nicht so schnell umsteuern können“, sagte er. Der sächsische CDU-Politikers Marko Schiemann mahnte: „Ein Sonderopfer der Ostdeutschen darf es nicht geben.“ Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) regte sogar eine eigene Öl-Embargo- und Ernergiepreis-Pauschale für Rentnerinnen und Rentner an.

Von Roland Herold/RND