Hannover

Der Elektroautohersteller Tesla hat offenbar Interesse an einem Fertigungsstandort in Niedersachsen. Der US-Konzern sei mit einer entsprechenden Anfrage auf das Wirtschaftsministerium zugekommen, sagte Minister Bernd Althusmann ( CDU) am Mittwoch in Hannover. „Eine gute Lage im europäischen Verkehrsnet...