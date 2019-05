Hannover/Hamburg

Die Deutsche Bahn entwickelt eine grundlegend neue Version ihrer Smartphone-App DB Navigator. Nach Informationen des SPIEGEL soll es damit möglich sein, neben Zügen und Nahverkehrstickets auch Carsharing-Wagen, Mietfahrräder oder auch E-Scooter buchen und bezahlen zu können.

Wie der Spiegel berichtet, investiert die Bahn massiv in die neue App: Ein dreistelliger Millionenbetrag fließe in das neue Angebot. Dieses soll zur führenden Mobilitätsanwendung für Smartphones in Deutschland werden. Das Projekt trägt demnach den Namen »Mobimeo« und soll alle verfügbaren Fortbewegungsmittel anbieten und personalisierte Angebote erstellen.

Die Integration auch anderer Verkehrsträger insbesondere für den Bereich der »letzten Meile« zwischen Bahnhof und Wohnung soll der Bahn neue Kunden zutragen. »Die Schiene wird das Rückgrat der Verkehrswende«, sagte der Vorstand für Personenverkehr der DB, Berthold Huber, dem SPIEGEL. Derzeit nutzen Millionen Menschen regelmäßig monatlich den DB Navigator.

