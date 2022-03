Biokisten: Warum das radikal regionale Ernährungs-Abo boomt

Berlin

Jeden Tag bei Sonnenaufgang beginnt die Ernte bei der Gemüsegenossenschaft PlantAge in Frankfurt/Oder. Im Folientunnel, gut geschützt vor Wind und Nässe, wächst Postelein. Der Wintersalat gehört neben Spinat und Feldsalat zu den wenigen Gemüsesorten, die auch in der kalten Jahreszeit frisch geerntet werden können und gilt als guter Vitamin-C-Lieferant.

Gut 800 Abonnenten versorgt PlantAge wöchentlich mit der Gemüsekiste. Im Winter kommt das meiste aus dem Lager: Kartoffeln, Möhren, Zwiebeln, Grünkohl und Rote Beete werden gewogen und gleichmäßig aufgeteilt, dazu der frisch geerntete Postelein. Ab April könnte dann schon das erste Frühlingsgemüse in der Abokiste landen: Kopfsalat, Rucola, später auch Radieschen und Mangold.

Regionale und nachhaltige Ernährung spielt für immer mehr Menschen in Deutschland eine Rolle. Laut dem Ökobarometer, einer vom Ministerium für Landwirtschaft und Ernährung regelmäßig veröffentlichten Umfrage, kauften 38 Prozent der Deutschen 2021 häufig oder ausschließlich Bio-Lebensmittel. 2018 waren es noch 28 Prozent gewesen.

Von der Büro-Mischung bis zur Mutter-Kind-Box

Wer weder Hofladen noch Biomarkt um die Ecke hat, kann sich direkt von landwirtschaftlichen Betrieben beliefern lassen. Abokisten gibt es in verschiedenen Ausführungen: Die große Obst- und Gemüsemischung fürs Büro, Mutter-Kind-Boxen, Homeoffice-Kisten oder auch die individuell zusammengestellte Box mit Produkten von unterschiedlichen Anbietern aus der Region.

Mit Beginn der Pandemie ist das Interesse an solchen Abokisten sprunghaft angestiegen: „Gerade zu Zeiten von Corona und Homeoffice wollten die Leute natürlich gerne Lebensmittel bestellen und nicht rausgehen“, so Britta Schautz, Ernährungsexpertin bei der Verbraucherzentrale Berlin. „Man sieht es auch schon auf den Homepages der Anbieter, die sagen teilweise, wir nehmen keine neuen Kunden an, die können wir nämlich gar nicht beliefern.“

Hilke Knoop vom Verband Ökokiste, dem knapp 50 Betriebe aus ganz Deutschland angehören, kann diese Wahrnehmung bestätigen: „Wir beliefern in erster Linie Privathaushalte, viele Familien mit kleinen Kindern, aber auch ältere Leute. 80.000 Aufträge gebe es mittlerweile pro Woche. „Im Großen und Ganzen habe ich den Eindruck, dass viele Kunden sich mehr Gedanken machen um Zusammenhänge und Lieferketten. Da merken wir einen deutlichen Zuwachs.“

Meistens kostet die wöchentliche Kiste um die 20 Euro, manche Betriebe bieten auch eine Schnupperkiste an, bevor das eigentliche Abo startet. Geliefert wird an festgelegten Wochentagen, in der Regel bis vor der Haustür.

Geldsparen kann man mit der Biokiste nicht

„Das ist meistens teurer als der Einkauf im Bioladen“, so Britta Schautz. Die kämen aus der Region, wo auch die Löhne für die Arbeiter höher seien als beispielsweise in Südeuropa. „Und gleichzeitig habe ich ja auch den Service, dass das Ganze zu mir geliefert werden muss und ich gar nicht erst einkaufen gehen muss.“

PlantAge bringt die Abokisten an verschiedene Abholstationen in und um Berlin, Potsdam und Frankfurt (Oder), wo sie von der Kundschaft abgeholt werden können. Hier sind Abonnenten meist auch Mitglieder der Genossenschaft und zahlen zunächst eine Einlage von 150 Euro, über die sich der Betrieb finanziert. Hinzu kommen die Kosten fürs Abo: Für 79 Euro im Monat bekommen die Mitglieder wöchentlich einen Anteil des angebauten Gemüses.

Ein etwas anderes Konzept verfolgt Marktschwärmer, eine Art Online-Supermarkt mit Bio-Lebensmitteln aus der Region. Auf dem Onlineportal bieten unterschiedliche Betriebe ihre Waren an, Interessierte können sie dort bestellen und bezahlen.

Für die Betriebe bedeutet das Modell Planungssicherheit: Geerntet, geschlachtet und produziert wird nur das, was tatsächlich bestellt wurde. Die Übergabe der Produkte erfolgt an einem festgelegten Wochentag an einer bestimmten Abholstelle. „Wir wollen Treffen zwischen Kundinnen und Erzeugern herstellen“, so Marktschwärmer-Sprecherin Laura Kozlowski.

Bei der persönlichen Abholung gibt es auf diese Weise auch die Möglichkeit zum Austausch, Interessierte erfahren mehr über Hintergründe und Zusammenhänge der Produktion: Woher die Form der Kartoffeln kommt, wieso es in der kalten Jahreszeit keinen Quark gibt – und dass unbekannte Gemüsesorten wie Postelein sich auch gut als Spinat-Alternative oder Pesto eignen.

Von Alena Hecker/RND