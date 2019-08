Rosenheim

Ferdinand Piëch, der langjährige Chef und Mitinhaber von VW und Porsche, ist nach übereinstimmenden Medienberichten der "Bild" und dem " Handelsblatt" tot. Er soll am Sonntag in einem Restaurant in Rosenheim in Bayern vor den Augen seiner Frau kollabiert sein. Anschließend sei Piëch ins Krankenhaus eingeliefert worden, wo er verstarb.

Piëch war viele Jahre VW-Vorstands- und Aufsichtsratschef und die bestimmende Figur des Autoclans Porsche/ Piëch. Bis 2002 fungierte er als Vorstandschef, von 2002 bis 2015 stand er an der Spitze des VW-Aufsichtsrats. Infolge eines Machtkampfes bei Volkswagen erklärte er Ende April 2015 seinen Rücktritt als Aufsichtsratschef und legte zudem alle seine Aufsichtsratsmandate innerhalb des Volkswagen-Konzerns nieder. Kurz zuvor ging er auf Distanz zu Konzernchef Martin Winterkorn und entzog diesem öffentlich das Vertrauen.

„Er hat VW immer als sein Unternehmen betrachtet“, sagt ein früherer Weggefährte.

RND/ak