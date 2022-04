Frank Elstner ist einer der bekanntesten und erfolgreichsten Moderatoren Deutschlands. Am Dienstag wird der Wahl-Baden-Badener 80 Jahre alt. Im Interview mit dem RND spricht Elstner über den Ukraine-Krieg, der Erinnerungen an seine Kindheit weckt, darüber, wie die Idee zu „Wetten, dass ..?“ bei ein paar Glas Rotwein mitten in der Nacht kam, und er verrät, warum er auf keinen Fall in Ruhestand gehen will.