Von Jasmin Tawil, der Ex-Frau von Sänger Adel Tawil, gab es schon länger kein Lebenszeichen mehr. Auf Instagram hatte sie ihren letzten Beitrag im Januar 2016 geteilt. Jetzt hat sie sich überraschend zurückgemeldet – und das Foto erstaunt.

Darauf ist sie nämlich mit einem Baby am Strand zu sehen. Dazu hat die Ex-„ GZSZ“-Schauspielerin geschrieben: „Wenn das Glück dich trifft.“ Ist Jasmin Tawil also Mutter geworden? Das letzte Foto hatte sie am 17. Januar 2016 gepostet und war danach abgetaucht, hatte auch den Kontakt zu Familie und Freunden abgebrochen.

