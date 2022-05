Schauspielerin und UN-Botschafterin Angelina Jolie ist am Samstag überraschend in die westukrainische Stadt Lwiw (Lemberg) gereist. Dort sprach sie mit Geflüchteten, bedankte sich bei engagierten Ukrainern und besuchte Kinder in einem Krankenhaus. Doch ihr Besuch verlief nicht gänzlich reibungslos, wie sich jetzt in einem Video zeigte.

Під час повітряної тривоги Анджеліна Джолі перебувала на вокзалі у Львові. Актриса разом з іншими людьми бігла, куди вказали волонтери. На запитання: "Чи вам страшно?", відповіла: "Ні, ні, я в порядку".



Der etwa 45 Sekunden lange Clip zeigt, dass Jolie einen Fliegeralarm während ihres Aufenthaltes in Lwiw erlebte. Der ukrainische Nachrichtensender HB veröffentlichte bei Twitter das Video, das den Hollywood-Star umringt von einigen Menschen zeigt, im Hintergrund ertönen die Fliegeralarm-Sirenen. Schnellen Schrittes bringt sich die Gruppe in Sicherheit. Selbst in der kurzen Aufregung ist bei Jolie wenig von Panik zu spüren: Sie winkt dem Filmenden des Videos sogar zu. Als ein Mann sie anspricht, ob sie sich fürchten würde, sagte Jolie: „Nein, nein, mir geht es gut“.

Bei dem Fliegeralarm habe es sich Berichten zufolge glücklicherweise nur eine Sicherheitsmaßnahme gehandelt haben. Wo sich Jolie jetzt befindet, ist nicht bekannt.

Jolie ist seit 2012 Sonderbotschafterin des UN-Flüchtlingshilfswerks (UNHCR) und damit offizielle Diplomatin der Vereinten Nationen. „In ihrer Rolle konzentriert sich Jolie auf größere Krisen, die zu Massenvertreibungen der Bevölkerung führen, leistet Interessenvertretung und vertritt UNHCR und den Hochkommissar auf diplomatischer Ebene“, heißt es von Seiten der UN.

