Berlin

Schlagersänger Tony Marshall (81, "Schöne Maid") spricht über Details einer schweren Erkrankung Anfang des Jahres. "Ich bin bei meinem Hausarzt in Baden-Baden auf dem Weg zur Toilette plötzlich zusammengebrochen und verlor das Bewusstsein. Er hat mich sofort ins Krankenhaus eingewiesen", sagte Marshall der "Bild"-Zeitung vom Montag. "Dort lag ich tagelang im Koma. Später sagte man mir, dass ich einen Schlaganfall und ein Nierenversagen hatte."

Der in Baden-Baden geborene Sänger war damals monatelang nicht in der Öffentlichkeit aufgetreten. Erst nach einer längeren Reha zeigte er sich im Sommer bei einem Pressetermin zusammen mit Roberto Blanco. "Ich war schon immer ein Steh-Auf-Männchen", sagte der 81-Jährige damals. Der Musiker, der mit bürgerlichem Namen Herbert Anton Hilger heißt, leidet seit Jahren an der Nervenkrankheit Polyneuropathie.

Tony Marshall : Konzert in Rehaklinik

Am Sonntag gab Marshall dem Bericht zufolge ein Konzert vor 250 Gästen seiner Rehaklinik in Dobel ( Baden-Württemberg). Den rund 70-minütigen Auftritt absolvierte er demnach im Sitzen.

RND/dpa