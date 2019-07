Hannover

Nach dem Tod ihres Schwiegervaters Costa Cordalis hat sich Daniela Katzenberger (32) mit einem emotionalen Post bei Instagram zu Wort gemeldet.

Sie habe lange darüber nachgedacht, was sie ihren Followern sagen möchte, schreibt Daniela Katzenberger zu einem Foto, das sie, Lucas Cordalis und die gemeinsame Tochter Sophia zeigt. Sie sei sicher, dass fast jeder schon einmal einen geliebten Menschen verloren habe: „Ihr kennt den Schmerz, die Verzweiflung, die Hilflosigkeit und diese unendliche Traurigkeit, die einen bis ins Mark lähmt“, schreibt Daniela Katzenberger über den Verlust ihres Schwiegervaters Costa Cordalis.

Daniela Katzenberger : „Eure Anteilnahme war überwältigend“

Es seien Kleinigkeiten, die einen so brutal auf den Boden reißen würden, schreibt Daniela Katzenberger weiter: „Die Gitarren, auf denen er nie wieder spielen wird, seine Jacken, seine Schuhe, das Gefühl, dass er gleich von einem Auftritt nach Hause kommt... Und trotzdem ist sein Platz am Tisch leer, für immer.“

Was ihr in der Zeit der Trauer geholfen habe: „Den Schmerz nimmt einem keiner ab, da muss man ganz alleine durch und trotzdem war es für uns ein schönes Gefühl, dass es sich auf so vielen Schultern verteilt. Ihr habt uns so unendlich viele liebe Worte geschrieben und eure Anteilnahme war so überwältigend, dass wir zu Tränen gerührt waren.“ Dafür möchte sie sich aus tiefstem Herzen bedanken, schreibt Daniela Katzenberger. „Danke für so viel Kraft und Liebe“.

Costa Cordalis war im Alter von 75 Jahren in seiner Wahlheimat Mallorca gestorben.

Lesen Sie auch: „Mein Herz bricht“ – Daniela Katzenberger trauert um ihren Schwiegervater Costa Cordalis

Von RND/seb