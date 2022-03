„The Flash“-Darsteller Ezra Miller in Karaoke-Bar festgenommen

Honolulu

Der als „The Flash“ bekannte Schauspieler Ezra Miller ist nach einem Zwischenfall in einer Karaoke-Bar in Hawaii festgenommen worden. Die Polizei teilte mit, Miller habe Schimpfwörter gebrüllt, einer Frau das Mikrofon entrissen und einen Mann attackiert, der Darts gespielt habe.

Miller störte sich am späten Sonntag daran, dass in der Bar in Hilo, einer Kleinstadt auf Big Island, die Ballade „Shallow“ gesungen wurde, wie der stellvertretende Polizeichef von Hawaii, Kenneth Quiocho, sagte. Der Titel, im Original gesungen von Lady Gaga und Bradley Cooper, habe den Schauspieler verärgert. Es war nicht das erste Mal, dass sich die Beamten mit dem 29-Jährigen beschäftigten: Wegen Miller wurde in Hilo nach Angaben Quiochos seit dem 7. März zehn Mal die Polizei gerufen. Dabei habe es sich stets um kleinere Zwischenfälle gehandelt.

Miller dringt in Haus ein - noch am selben Abend

Der Schauspieler kam dieses Mal gegen eine Kaution von 500 Dollar auf freien Fuß. Stunden später musste die Polizei allerdings erneut eingreifen: Beamte begleiteten Miller von einem Grundstück in Hilo, nachdem ein Anwohner die Polizei angerufen und um Rat gefragt hatte, wie er zwei ungebetene Hausgäste von seinem Grundstück entfernen könnte. Zwei Personen stellten am Dienstag einen Antrag auf eine einstweilige Verfügung gegen Miller. Dieser sei in ihr Schlafzimmer eingedrungen, habe sie bedroht und bestohlen.

Miller spielte als erste offene LGBTQ-Person eine Hauptrolle in einem großen Superheldenfilm. Miller war unter anderem in „Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind“ und in „Wir müssen über Kevin reden“ zu sehen.

RND/AP