New York

Ric Ocasek, Frontmann der Rockband The Cars, ist tot in seiner New Yorker Wohnung aufgefunden worden. Beamte hätten den 75-Jährigen nach einem Notruf am Sonntagnachmittag (Ortszeit) in dem Apartment in Manhattan entdeckt, teilte die Polizei mit. Hinweise auf ein Verbrechen gebe es nicht, ein Gerichtsmediziner solle aber die Todesursache klären.

Mit The Cars legte Ocasek in den späten 70er und 80er Jahren große Chart-Hits wie "Just What I Needed", "Shake It Up" und "Drive" hin. Erst im vergangenen Jahr wurde die Band in die Ruhmeshalle Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen.

Im Mai 2018 gab Model und Schauspielerin Paulina Porizkova über die sozialen Medien bekannt, dass sie und Ocasek sich nach 28 Jahren Ehe getrennt hätten. Das Paar hatte sich einst beim Musikvideo-Dreh für "Drive" kennengelernt.

RND/AP